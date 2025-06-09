В каком-то смысле «цифровой рай для каждого» – это второе пришествие идеи коммунизма, при котором радикально переосмысляется формула «от каждого по способностям, каждому по потребностям».3 комментария
В МЧС рассказали о планах полностью потушить все пожары в Забайкалье
В ближайшие полторы недели планируется полностью ликвидировать оставшиеся очаги природных пожаров на территории Забайкальского края, сообщили в МЧС России.
Из 573 лесных пожаров на площади 2,5 млн гектаров уже потушили 554 очага, ликвидация остальных 19 планируется в течение полутора недель, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Основная масса действующих пожаров сосредоточена в Хилокском, Читинском и Улетовском районах, где сейчас продолжают бороться с пятью масштабными возгораниями.
Для защиты населенных пунктов активно используется авиация МЧС России, включая два самолета Бе-200ЧС, самолет Ил-76 и вертолет Ми-8. В регионе выставлено 170 мобильных противопожарных постов, задействовано свыше 400 специалистов и 170 единиц техники.
С начала осложнения ситуации огонь на подступах к селам был остановлен 252 раза, защитили от огня 162 населенных пункта и 90 объектов экономики. Пожарные поезда задействовали 20 раз в 2025 году, всего в регионе функционируют девять таких составов.
Глава МЧС России Александр Куренков подчеркнул, что только хорошо спланированные и скоординированные действия позволят не допустить переходов огня на населенные пункты.
«Очень важно, чтобы мы все поддерживали постоянную связь и принимали необходимые меры незамедлительно. Это и есть показатель нашей эффективности», – заключил он.
Ранее сообщалось, что к ликвидации крупных природных пожаров в Забайкальском крае привлечены самолеты Ил-76 и Бе-200ЧС, сбросившие 442 тонны воды за 27 вылетов.