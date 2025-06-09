В каком-то смысле «цифровой рай для каждого» – это второе пришествие идеи коммунизма, при котором радикально переосмысляется формула «от каждого по способностям, каждому по потребностям».3 комментария
Песков напомнил о словах Мединского о сроках обмена с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все разъяснения по вопросу обмена с Киевом уже были даны главой российской делегации Владимиром Мединским.
Дмитрий Песков не стал комментировать заявления представителей Киева о том, что дата последнего обмена между Россией и Украиной якобы не была согласована, передает ТАСС. Песков отметил, что все вопросы по данному поводу уже отражены в заявлениях Владимира Мединского, главы российской делегации на переговорах с Киевом.
Песков обратил внимание на то, что Мединский ранее подробно рассказал о деталях договоренностей и реализации обмена. По его словам, Москва строго придерживалась стамбульских договоренностей, начав 6 июня гуманитарную акцию по передаче Киеву более 6 тыс. тел погибших военнослужащих ВСУ и по обмену военнопленными с тяжелыми ранениями и пленными младше 25 лет.
Ранее Мединский заявил, что Москва приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Киеву более 6 тыс. тел погибших военнослужащих ВСУ и обмену военнопленными с тяжелыми ранениями и пленными младше 25 лет.
Украинская сторона перенесла на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными.
Песков назвал неправдоподобными отговорки Киева по обмену телами.