Песков напомнил о словах Мединского о сроках обмена с Украиной

Tекст: Вера Басилая

Дмитрий Песков не стал комментировать заявления представителей Киева о том, что дата последнего обмена между Россией и Украиной якобы не была согласована, передает ТАСС. Песков отметил, что все вопросы по данному поводу уже отражены в заявлениях Владимира Мединского, главы российской делегации на переговорах с Киевом.

Песков обратил внимание на то, что Мединский ранее подробно рассказал о деталях договоренностей и реализации обмена. По его словам, Москва строго придерживалась стамбульских договоренностей, начав 6 июня гуманитарную акцию по передаче Киеву более 6 тыс. тел погибших военнослужащих ВСУ и по обмену военнопленными с тяжелыми ранениями и пленными младше 25 лет.

Ранее Мединский заявил, что Москва приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Киеву более 6 тыс. тел погибших военнослужащих ВСУ и обмену военнопленными с тяжелыми ранениями и пленными младше 25 лет.

Украинская сторона перенесла на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными.

Песков назвал неправдоподобными отговорки Киева по обмену телами.