Российская спортсменка разъяснила смысл «интимных ракурсов» в телетрансляциях

Это очень хорошие ракурсы. Их цель – передать зрителю момент максимального пика подготовки к толчку, к первому шагу, заявила газете ВЗГЛЯД телеведущая, легкоатлетка Ольга Богословская. Так она оценила жалобы немецких атлеток на «интимные ракурсы», взятые телеоператорами на съемках ЧМ в Дохе.

«Ведь раньше камеры, чаще всего, стояли на дистанции в 100 метров от старта и у мужчин, и у женщин. Теперь же камера показывает глаза, выражение лица – то, что упускают зрители, потому что это максимальный пик концентрации», – пояснила телеведущая МАТЧ ТВ, легкоатлетка, заслуженный мастер спорта России Ольга Богословская.

Из мужчин телекомпании тоже постоянно делают секс-символы, напоминает Богословская. «Почему бы и нет? Я не вижу в этом ничего, что могло бы оскорбить женщин. Мы знаем, что в теннисе, например, принято показывать и со стороны, и со спины. Это же не ноу-хау легкоатлетического показа», – пояснила Богословская.

Ранее в понедельник RT сообщила о том, что одна из немецких легкоатлеток 22-летняя Джина Люкенкемпер выразила свое возмущение «откровенными планами» при съемке на ЧМ в Дохе. Съемка впервые велась снизу – и сзади, и спереди от старта. «Принимала ли женщина участие в разработке такого плана? Я так не думаю», – цитирует Люкенкемпер газета Bild. Ее партнерша по команде 27-летняя Татьяна Пинто также пожаловалась на новый ракурс.

После этого Легкоатлетическая ассоциация Германии подала жалобу Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). В итоге организаторы удалили все видео этих так называемых «интимных планов».