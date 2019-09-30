В Кремле заявили о готовности дать пояснения ПАСЕ по вопросам о митингах

Представители России готовы дать пояснения Парламентской ассамблее Совета Европы по конструктивным вопросам о митингах в Москве, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нам не нравится, когда внутрироссийские дела обсуждают где-то. Мы считаем, что это исключительно наше дело, но, вместе с тем, если имеются какие-то конструктивные вопросы, то, естественно, и члены нашей делегации, и любые представители российской стороны всегда готовы дать конструктивные пояснения», - цитирует РИА «Новости» Пескова.

Ранее ПАСЕ на заседании большинством голосов поддержала предложение Бюро ПАСЕ о проведении дебатов по вопросу митингов в рамках кампании по выборам депутатов Мосгордумы. В России решение ПАСЕ назвали хамством.

Напомним, митинги радикальной оппозиции проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Акции сопровождались уличными беспорядками – перекрывались Садовое кольцо и Большая Дмитровка, участники акций бросали куски асфальта в полицейских, распыляли газ.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, за что возбуждают дела против участников несанкционированных акций.