В России назвали хамством решение ПАСЕ обсудить протесты в Москве

Решение Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы обсудить протестные акции в Москве не входит в компетенцию ПАСЕ, заявил член комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Олег Морозов. Между тем ПАСЕ поддержала решение Бюро Ассамблеи о дебатах по вопросу митингов после выборов в Мосгордуму.

«Это абсолютно не входит в компетенцию ПАСЕ. Равно как и любые политические процессы, которые могут протекать в этих странах. Это откровенное политическое хамство и грубейшее вмешательство в наши дела», – приводит его слова РИА «Новости».

Сенатор подчеркнул, что на фоне событий во Франции события в Москве можно признать просто образцом толерантности в отношении протестующих.

Он указал, что главное – это сам факт подобного обсуждения. «Давайте обсудим положение русскоязычных граждан в странах Балтии? Есть о чем поговорить», – уверен сенатор.

Уличные протесты весьма традиционны для европейских стран. «И любые попытки извне вмешаться в это – противоправны и незаконны», – отметил законодатель.

Ранее в понедельник глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов сообщил, что Бюро ПАСЕ рекомендовало включить в повестку осенней сессии срочные дебаты по протестным митингам в Москве. «Московские события», по его словам, будут обсуждаться в четверг, 3 октября, передает ТАСС.

Представитель Азербайджана уточнил, что по итогам дискуссии не планируется принятие резолюции.

Запрос на проведение в осеннюю сессию срочных дебатов, касающихся «нарушения демократических прав и подавления мирных протестов в Российской Федерации на фоне выборов в Московский городской совет (так в ПАСЕ назвали Мосгордуму – прим. ВЗГЛЯД)», был инициирован политической группой «Альянс либералов и демократов за Европу».

Парламентская ассамблея Совета Европы на заседании большинством голосов поддержала предложение Бюро ПАСЕ о проведении дебатов по вопросу митингов в рамках кампании по выборам депутатов Мосгордумы. За проведение дебатов проголосовали 77 членов Ассамблеи, 33 высказались против.

Напомним, митинги радикальной оппозиции проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Акции сопровождались уличными беспорядками – перекрывались Садовое кольцо и Большая Дмитровка, участники акций бросали куски асфальта в полицейских, распыляли газ.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, за что возбуждают дела против участников несанкционированных акций.