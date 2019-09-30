«Ингушетия» с «Калибрами» вышла в Черное море

Новейший малый ракетный корабль (МРК) «Ингушетия» вышел на испытания в Черном море, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан второго ранга Алексей Рулев.

«Экипаж новейшего малого ракетного корабля «Ингушетия» вышел из Новороссийска и приступил к проведению заводских ходовых испытаний. Для экипажа корабля это первый после постройки и спуска на воду выход в самостоятельное плавание», – передает РИА «Новости» слова Рулева.

Он рассказал, что в ходе испытаний экипаж «Ингушетии» проверит надежность энергетических установок, рулевого устройства, средств связи, навигации и других систем корабельного оборудования и вооружения.

Напомним, в июле в пресс-службе Зеленодольского судостроительного завода им. Горького рассказали, что фрегат «Гепард-3,9» и малые ракетные корабли проекта 22800 «Каракурт» заинтересовали делегации из Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Таиланда и Вьетнама.

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