ОАЭ и Саудовская Аравия заинтересовались кораблями проектов «Гепард» и «Каракурт»

Фрегат «Гепард-3,9» и малые ракетные корабли проекта 22800 «Каракурт» заинтересовали делегации из Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Тайланда и Вьетнама, сообщили в пресс-службе Зеленодольского судостроительного завода им. Горького.

В пресс-службе завода сообщили, что военный атташе Нигерии, делегации ВМС ОАЭ, ВМС Саудовской Аравии и Вьетнама, Вооруженных сил Намибии, Ганы, Таиланда и другие делегации ознакомились с выставочной экспозицией, представленной на Международном военно-морском салоне, передает ТАСС.

«Особый интерес посетителей вызвали фрегат «Гепард-3,9», малые ракетные корабли проекта 22800, патрульные корабли проекта 22160, потиводиверсионные катера проекта 21980 и десантные катера проекта А223», – сказали представители предприятия.

Отмечается, что также на демонстрационной площадке Международного военно-морского салона в акватории Финского залива посетителям были представлены малый ракетный корабль проекта 21631, катер специального назначения проекта 21980 и патрульный корабль проекта 22160, построенные на Зеленодольском заводе.

Девятый Международный военно-морской салон проходит с 10 по 14 июля в выставочном центре «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге, в нем принимают участие 353 компании, в том числе 28 иностранных компаний из 19 государств.

Напомним, в октябре 2018 года сообщалось, что Вьетнам присмотрел в России четыре «Гепарда».

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