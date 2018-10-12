Вьетнам присмотрел в России четыре «Гепарда»

Приобретение российских сторожевых кораблей «Гепард-3.9» обсуждалось в ходе встречи президента Республики Татарстан Рустама Минниханова с послом Вьетнама в России Нго Дык Манем, сообщает Soha.vn.

Минниханов сказал, что вьетнамская сторона заинтересована в приобретении четырех кораблей проекта 11661 «Гепард-3.9», передает ЦАМТО. Также Вьетнам намерен покупать грузовые автомобили КамАЗ и вертолеты Ми-17.

«Гепард-3.9» – многоцелевой корабль, предназначенный для борьбы с надводным, подводным и воздушным противником как самостоятельно, так и в составе группы. Может осуществлять постановку минных заграждений, привлекаться для патрулирования границы, борьбы с контрабандистами, пиратами и браконьерами, сопровождения и охраны конвоя. Также может привлекаться к поисково-спасательным операциям.

В феврале на двух сторожевых кораблях «Гепард-3.9», построенных Россией для вьетнамских ВМС, прошла торжественная церемония поднятия национального флага Социалистической республики Вьетнам.

Корабли стали последними из партии поставленных на боевое дежурство во Вьетнам сторожевых кораблей проекта 11661 Зеленодольским судостроительным заводом в Татарстане.

В 2011 году Зеленодольский завод передал Вьетнаму два первых фрегата. Третий фрегат спустили на воду в апреле 2016 года, а четвертый – в мае 2017 года.