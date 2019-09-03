На Балтике стартовали учения НАТО

Североатлантический альянс начал учения «Северные берега» на Балтийском море, в них задействованы около 40 кораблей и 3 тыс. военнослужащих, об этом сообщило НАТО.

Войска альянса отработают совместное реагирование на территориальные претензии «неназванной страны» на острова и обеспечение свободы судоходства, добавили в НАТО, передает РИА «Новости».

Легенда учений вымышлена, но при этом в сообщении альянса отмечается «ухудшение обстановки в области безопасности в регионе».

«Учения будут проходить вблизи Датских проливов, соединяющих Балтийское море с Северным, а также между Килем и Борнхольмом. Они продлятся до 19 сентября», – добавили в НАТО.

Там уточнили, что учения стартуют в порту Копенгагена.

«Балтийское море имеет жизненно важное значение для Североатлантического альянса и граничит с шестью странами НАТО», – подчеркнули в альянсе.

Ранее сообщалось, о других учениях НАТО – Rapid Trident-2019 («Быстрый трезубец»). Они пройдут на территории Украины, в них примут участие около 3,7 тыс. военнослужащих из 14 стран НАТО и партнеров блока. Мероприятия в рамках учений пройдут с 13 по 28 сентября на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск вблизи Львова.