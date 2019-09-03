В Кузбассе закрыли детсад из-за высокого уровня радиации

Мариинский городской суд Кемеровской области приостановил работу детского сада № 9 «Аленка» из-за превышенной предельной концентрации радиоактивного газа радона в помещениях более чем в четыре раза, сообщила пресс-служба управления ФССП региона.

Из сообщения регионального управления следует, что в детском саду № 9 «Аленка» на 30 суток закрыто оба здания, в которых размещается учреждение, из-за того, что «в спальном помещении старшей группы дошкольного учреждения максимальная среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность радона превысила норму более чем в 4 раза», передает ТАСС.

При норме не более 200 беккерель на кубический метр этот показатель составил в спальне старшей группы 851,76 Бк/ м3, в холле одного из зданий содержание радона составило 392,6 Бк/м3, а в игровых комнатах, в медицинских кабинетах, в методическом кабинете и в кабинете заведующей детским садом – от 218,14 до 262,34 Бк/м3.

Суд внес решение на основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», и ст. 6.4 КоАП РФ.

Радон – радиоактивный химический элемент, содержится в земной коре в виде бесцветного газа, выходит на ее поверхность по естественным разломам и может накапливаться в замкнутых помещениях с плохой вентиляцией. Продукты распада радона вызывают микроожоги в легочной ткани, повреждения в хромосомах клеток костного мозга, что увеличивает вероятность развития лейкозов.