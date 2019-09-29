Адмирал оценил публикацию китайских СМИ об оружии России против авианосцев США

У России есть более современная и быстрая ракета, чем «Гранит», которую китайские СМИ назвали главным оружием России против американских авианосцев, заявил бывший командующий Балтийском флотом адмирал Владимир Валуев.

«Это не самая последняя модель. «Гранитом» вооружены наши подводные лодки типа «Курск», надводные корабли», – приводит его слова РИА «Новости».

Валуев отметил, что скорость «Гранита» меньше, чем у ракет нового поколения «Калибра», но они действительно выпускаются по надводным кораблям и авианосцам.

«Есть тактика ведения боевых действий, снимаются сначала корабли противоракетного барьера, снимаются корабли охранения авианосца, а уже потом основной удар «Гранитом» наносится по авианосцу», – рассказал адмирал.

По его словам, ракеты «Калибр» лучше, а «Гранит» – это «вчерашний день». «Калибр» – более современные ракеты и более скоростные, то есть они не сбиваются средствами ПВО», – заключил Валуев.

Ранее китайские СМИ проанализировали заявление министра обороны Сергея Шойгу о том, что России не нужно тратить гигантские деньги на авианосные группировки, как это делают Соединенные Штаты, а необходимо оружие, способное противостоять им. Китайское издание предположило, что оружием, которое призвано бороться с американскими авианосцами и о котором говорил Шойгу, может быть ПКР П-700 «Гранит».

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