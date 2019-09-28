Китайские СМИ раскрыли упомянутое Шойгу оружие против авианосцев США

Китайские СМИ проанализировали заявление министра обороны Сергея Шойгу о том, что России не нужно тратить гигантские деньги на авианосные группировки, как это делают Соединенные Штаты, а необходимо оружие, способное противостоять им.

России не нужны авианосцы, над которыми работают США, а стране необходимо оружие, которое сможет противостоять им, заявил недавно Шойгу.

По словам министра, США тратят гигантские деньги на частные военные компании, на авианосные группировки. «Но вот нужны ли России свои пять-десять авианосных группировок, если мы не собирается ни на кого нападать? Нам нужны средства, которые потенциально могут быть использованы против подобных авианосных групп противника в случае агрессии против нашей страны. А это несравненно дешевле и эффективнее!» – сказал министр.

По мнению китайского портала Sohu, перевод публикации которого приводит «ПолитРоссия», оружием, которое призвано бороться с американскими авианосцами и о котором говорил российский министр обороны, может быть ПКР П-700 «Гранит».

Не так давно атомный подводный крейсер «Омск» осуществил в акватории Тихого океана пуск крылатой ракеты по надводной мишени. Противокорабельная крылатая ракета «Гранит» была запущена в учебных целях, и на дистанции около 350 километров успешно поразила судно-мишень, имитировавшее надводный корабль условного противника, рассказывает автор статьи.

Китайское издание отмечает, что Россия обладает рядом сверхзвуковых ракет, однако ракета «Гранит» является оружием с самой высокой скоростью полета и может нанести Соединенным Штатам большой урон.

Российские учения стали сигналом США, и в случае атаки со стороны Америки, Россия сможет успешно потопить американский авианосец, заключает Sohu.

Газета ВЗГЛЯД ранее анализировала, нужен ли России авианосный флот, где его размещать и что делать с единственным оставшимся в стране подобным боевым кораблем, ТАВКР «Адмирал Кузнецов».

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