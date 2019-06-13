Нужны ли России новые авианосцы

Взгляд
13 июня, четверг  |  Последнее обновление — 20:52  |  vz.ru
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Зеленский принялся шутить про российский газ

За последние четыре года Украина переплатила за российский газ около 2 млрд долларовФото: Gleb Garanich/Reuters
В окружении президента Украины Владимира Зеленского предложили оппонентам власти заключить с Газпромом выгодные Киеву соглашения и снизить цены на газ на 25%. Руководство Газпрома ранее выражало готовность создать совместный консорциум и подписать новые контракты. Но насколько такие предложения реализуемы на практике и зачем Зеленский предлагает решить одну из насущных проблем своим противникам, а не взяться за дело самому? Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Как арестованный генерал СК заслужил черную репутацию

Имя Михаила Музраева было мало известно за пределами Волгоградской области, однако в своем регионе он являлся одной из ключевых фигурФото: СУ СКР по Волгоградской области
«Ночной губернатор» – именно так в Волгограде давно называли генерала СК Михаила Музраева, задержанного в связи с обвинениями по тяжелым уголовным статьям. Во вторник Лефортовский суд арестовал его на два месяца по подозрению в теракте. Чем этот крайне влиятельный человек запомнился жителям Волгоградской области? Подробности...
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Американского адмирала выгнали с работы за странное чувство юмора

Пьянство является привычным явлением для американской армииФото: Erik De Castro/Reuters
Пьянство на работе, неуместные шуточки и финансовые нарушения. Это не полный список претензий и обвинений, из-за которых лишился работы глава одного из ведущих учебных заведений американских вооруженных сил контр-адмирал Джеффри Харли. Скандал наглядно иллюстрирует степень разложения, которую достигли ВМС США. Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Хотим бегать от полиции и делать селфи в автозаках

Дмитрий Ольшанский, публицист
В день освобождения Ивана Голунова большая и неожиданная победа уже почти покорно лежала в руках нашей интеллигенции. Мяч уже, казалось, летел в чужие ворота – и вдруг, каким-то невероятным усилием, эти люди забили его сами себе. Подробности...
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Как превратить протест в абсурд

Алексей Алешковский, сценарист
На улицы вышло много хороших и честных людей, только чего они хотели добиться? Конечно, народные гулянья с автозаками веселее и интеллигентнее, чем пьянки с мордобоем. Но польза – примерно та же. Подробности...
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Почему Трамп хочет экономического «самоубийства» Китая

Александр Купцикевич, финансовый аналитик FxPro
По утрам президенты крупнейших держав жмут друг другу руки, а по вечерам хладнокровно объявляют миру о введении новых санкций. Америка делает все возможное, дабы подпилить ножку на стуле юаня. Но соперника Трамп явно недооценил. Подробности...
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      Как американские военные корабли бесчинствуют в Мировом океане

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            Нужны ли России новые авианосцы

            ТАВКР «Адмирал Кузнецов» еще долго будет единственным в составе ВМФ РФ авианосцем   13 июня 2019, 20:07
            Фото: Лев Федосеев/ТАСС
            Текст: Виктор Сокирко

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            Появились новые сообщения о начале разработки Россией проекта нового авианосца – на этот раз атомного. Это вновь сделало актуальным вопрос, который российские моряки обсуждают десятилетия: нужен ли стране авианосный флот, где его размещать и что делать с единственным оставшимся в стране подобным боевым боевым кораблем, ТАВКР «Адмирал Кузнецов»?

            Министерство обороны России начало работы по формированию тактико-технического задания (ТТЗ) на перспективный российский авианосец. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в военном ведомстве. Также уточняется, что уже точно решено – российский авианесущий корабль нового поколения будет иметь ядерную силовую установку.

            Новость эта интересна не только с точки зрения российского флота будущего. Особенную актуальность ей придают размышления о текущей судьбе единственного действующего российского авианосца многострадального ТАВКР «Адмирал Кузнецов», находящегося сегодня в ремонте.

            Вот представьте, есть у вас такой рыдван – старый автомобиль, в котором все работает на честном слове, как в последний раз. Он большой, вместительный, у соседей по двору такого точно нет, но жрет много бензина, скорость уже не та, да и поломки достали. В общем, все через чих-пых. Вариантов два – продать авто антикварам или на металлолом отправить, либо попытаться вдохнуть вторую жизнь, отремонтировать, лаком покрыть, новый клаксон поставить и – в Ялту! Выбираем ремонт, все-таки вещь раритетная. Но тут падает на такой лимузин домкрат в гараже, портит обшивку, коленвал ломается, а когда вы приходите забирать свое сокровище из мастерской, выясняется, что работы выполнены всего на четверть.

            История – будто с Кузи, как ласково называют моряки авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», списана. И плавучий док ему борта пробивал, и нынешняя стадия технической готовности составляет 25 процентов, что предполагает завершение ремонта и модернизацию корабля в лучшем случае к концу 2020 года. Сергей Шойгу после таких оценочных показателей готовности нашего единственного авианосца как-то уж очень нейтрально несколько недель назад предлагал «обсудить ход работ на корабле». Видимо, посмотреть хочет: доделать или все-таки выбросить.

            Судя по тому, что Минобороны рассматривает строительство нового авианосца – видимо, судьба «Кузнецова» все же решена, и этот корабль вряд ли вновь выйдет на боевую службу.

            ТАВКР «Адмирал Кузнецов» сегодня – как камень на развилке дорог, где один указатель ведет в никуда, а второй указывает на широкие океанские просторы. Ситуация чем-то напоминает начало 1970-х, когда в военно-морскую доктрину ВМФ СССР заложили авианосные эскадры – флот Страны Советов активно боролся за владычество в морях-океанах. Ну а как там без авианосцев? Тогда было построено и спущено на воду (с 1975 по 1991 гг.) пять авианесущих крейсеров проекта 1143 «Кречет» – «Киев», «Минск», «Новороссийск», «Адмирал Горшков» и «Адмирал Кузнецов». Недостроенный «Варяг», доставшийся Украине, был продан в Китай, а «Ульяновск» разобрали еще на первой стадии стапельных работ.

            То есть шаги для вхождения в «клуб авианосцев» – стран, обладающих таким типом кораблей – были предприняты, но сама идея плавно угасла, и остался один-единственный «Адмирал Кузнецов» в составе ВМФ. Есть ли смысл возрождать сейчас авианосные группировки? Куда покажет стрелка морского компаса?

            «Самый опасный противник на море – это авиация, – говорит газете ВЗГЛЯД экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов. – У нее преимущество по дальности, по ракетно-бомбовой нагрузке. Отразить авианалет достаточно сложно даже при наличии серьезных средств ПВО на борту корабля. Соответственно, господство в акватории Мирового океана скорее получит тот, у кого есть возможность держать под рукой авиацию – на авианосцах, плавучих аэродромах. Тот же «Джордж Буш» ВМС США, последний из серии «Нимиц», обеспечивает глубину обороны до полутора тысяч километров. Авианосцы по праву считаются одной из самых мобильных сил в океане.

            Лично я – категорически за авианосный флот. Но тут дело в том, что у России нет по большому счету мест базирования авианосных групп. На Севере этому мешают суровые условия и постоянное нахождение под прицелом стран НАТО, вдоль границ которых нужно пройти в океан. На Тихом океане, все что вокруг Владивостока, тоже являются закрытой зоной. Балтику вообще не рассматриваем, авианосцы в Черном море имели актуальность еще во времена Советского Союза, а сейчас нет.

            Пожалуй, единственное достойное место базирования – тихоокеанское побережье Камчатки, но там тоже суровые климатические условия и плохо развитая прибрежная инфраструктура.

            Авианосец же, по большому счету, неженка, большей степенью предназначенный для эксплуатации в теплых морях. И тут американцам сама природа помогла с местами базирования авианосцев, Взять хоть материковые Норфолк или Норт Айленд с выходами в Атлантику и Тихий океан, все они в теплых широтах. Да и ходят американцы отнюдь не в Северный Ледовитый океан.

            Тем не менее, России необходимы свои авианосцы для решения задач в разных регионах. Здесь, конечно, есть сложности и с их постройкой, и с финансированием – перспективный проект «Шторм» оценивается в 350 млрд рублей. Большое значение имеет и создание группировки сопровождения, ведь сам по себе авианосец – это всего лишь плавающий аэродром. Но если Россия не оставит планы по достойному присутствию в Мировом океане, без авианосцев нам не обойтись».

            Если прислушаться к ранее сделанным заявлениям Сергея Шойгу, то сейчас ВМФ России делает ставку на постройку кораблей дальней морской зоны. Например, недавно заложенные два новых фрегата проекта 22350 дополнят уже имеющийся в строю «Адмирал Горшков», завершающий ходовые испытания «Адмирал Касатонов», достраиваемые «Адмирал Головко» и «Адмирал Исаков». В ближайшие годы к ним в дальней морской зоне, будем надеяться, прибавятся и эсминцы проекта 23650 «Лидер». Шойгу заявлял, что их планируют ввести в состав ВМФ до 2025 года. Впрочем, все это лишь эскорт для авианосцев, притом что сейчас фрегаты и эсминцы могут действовать самостоятельно.

            «Дискуссия о необходимости авианосцев для флота российского в итоге, как правило, всегда сводится к долларам, – считает медиаконсультант, военный эксперт Александр Зимовский. – Точнее, к эмпирически установленной цене строительства авианосца. 1 млрд долларов за 1000 тонн водоизмещения. Куда меньше внимания уделяется анализу оперативной ценности авианосца как боевой единицы. При всей своей красоте и визуальной мощи любое авианосное соединение предназначено для решения оперативных задач. Это их потолок.

            Авианосец хорош для старой доброй дипломатии канонерок – подплыть к берегу условного Гондураса или Гватемалы и погрозить пальчиком: «Не ломайте игрушек». Тогда как наши российские окрестные гондурасы не требуют массированного военно-морского убеждения.

            Для Черноморского флота авианесущий корабль имел определенный смысл. Но с крахом черноморских судостроительных мощностей СССР и с возвращением в Россию непотопляемого авианосца Крым идея себя изжила.

            Остаются два наших реально океанских флота – Северный и Тихоокеанский. С учетом того, что для этих флотов ни стратегические, ни оперативные задачи со времен СССР не изменились,

            очевидно отсутствие критической нужды в авианосцах.

            Анализируя морские ТВД, где были сконцентрированы основные действия ВМФ СССР, могу сказать, что регионами максимальной активности были Атлантика и Средиземноморье. При этом никаких авианосных групп СССР не имел, но зато контролировал все авианосные группы США, находившиеся на тот момент в море.

            В ходе Войны судного дня советская средиземноморская эскадра в кратчайшие сроки была увеличена почти до 100 вымпелов, включая 34 надводных боевых корабля и 23 подводных лодки. У американцев на тот момент было 60 кораблей, и это полностью исчерпывало их боевые возможности в данном регионе. Опять-таки СССР не имел авианосцев, но полностью блокировал действия трех авианосных групп ВМС США восточнее Мальты. Кстати, на Индийский и Тихий океаны примерно в то же время приходилась примерно треть военно-морской активности СССР. Но там доминировали советские подводные силы, которые связывали американцев.

            В ходе сирийского конфликта Россия показала, что эти оперативно-тактические наработки не утеряны. Поэтому вопрос о ценности и необходимости авианосцев для России сегодня, полагаю, продолжит оставаться в дискуссионной плоскости».

            Заявления и источников, и официальных лиц о той или иной стадии проектирования нового авианесущего корабля появляются регулярно вот уже много лет. А воз, что называется, и ныне там – реальные деньги ни на проектирование, ни тем более на закладку и постройку так и не были выделены. Зато они регулярно выделяются на ремонт ТАВКР «Адмирал Кузнецов». Можно сказать, Россия до сих пор находится на развилке – нужны ли ей новые авианосцы, и сложно сказать, когда будет принято окончательное решение.


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