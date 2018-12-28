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19 марта, вторник  |  Последнее обновление — 15:44  |  vz.ru
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Как долго продлится укрепление рубля

Сейчас хорошее время для покупки валюты, например для путешествий за границу, говорят экспертыФото: Сергей Коньков/ТАСС
Российская валюта удивительным образом укрепилась до уровня семимесячной давности. Последний раз доллар стоил 65 рублей, а евро – 74, аж в августе 2018 года. При этом никакого яркого события не произошло. Что же подтолкнуло рубль к укреплению? И главное – как долго это продлится и скоро ли ждать жесткой посадки? Подробности...
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Зачем «непотопляемому авианосцу» Крыму потребовалась дальняя авиация

По мнению экспертов, появление Ту-22М3 в Крыму оправдано с военной точки зренияФото: Vadim Savitsky/Global Look Press
Информация о размещении эскадрильи бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 в Крыму вызвала переполох в информационном пространстве. Слова заявившего об этом первым сенатора Виктора Бондарева были опровергнуты пресс-службой Совета Федерации, его думский коллега Владимир Шаманов также не подтвердил переброску Ту-22М3 в Крым. Зачем размещать на полуострове дальнюю авиацию? Подробности...
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«Полет на Луну» даст новые сведения об отношениях мужчин и женщин

Экипаж готов к длительному экспериментуФото: Максим Блинов/РИА Новости
19 марта «на Луну» отправится международный экипаж из шести человек: в рамках проекта SIRIUS начинается их четырехмесячная изоляция. В «полете» участвуют три российских девушки, летчик-космонавт РФ и два американца. Один из наиболее важных выводов ученые сделают об особенностях взаимодействия мужчин и женщин в столь длительном «совместном полете». Подробности...
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США насаждают марионеток в руководстве Прибалтики

Вайра Вике-Фрейберга запомнилась как один из наиболее антироссийски настроенных лидеров стран ПрибалтикиФото: Candy Welz/dpa/Global Look Press
Государства Прибалтики в их нынешнем виде сформированы «подсадной» элитой. Да, буквально так: высшие посты в этих странах неоднократно занимали личности, приехавшие с заокеанского континента. Кто все эти люди и почему их биография принципиально мешает наладить хорошие отношения между Россией и странами, которые они представляют? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Скорбь по погибшим в Новой Зеландии превратили в дешевый трюк

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Когда глава Германии Ангела Меркель соболезнует жертвам расстрела в Новой Зеландии, мы ее понимаем. Но мы помним, что в Берлине от теракта погибло 12 человек, и только спустя год Меркель нашла время и силы встретиться с родственниками жертв. Подробности...
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В Крыму был сделан выбор судьбы России

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Множество моих знакомых – чиновники, креативный класс и бизнесмены – рассуждали, что лучше потерять Крым, чем возможность ездить за границу отдыхать, и курс доллара/евро куда важнее. Это все такая большая отечественная традиция. Подробности...
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Украинский национализм выдыхается

Сергей Худиев, публицист, богослов
Украинский национализм москвоцентричен. Отнимите у него Москву, и у него не останется ни смысла жизни, ни идентичности, ни даже лозунгов. Можно, конечно, переключиться на поляков. Но, как говорил Остап Бендер, «не будет того эффекта». Подробности...
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            Зачем «непотопляемому авианосцу» Крыму потребовалась дальняя авиация

            По мнению экспертов, появление Ту-22М3 в Крыму оправдано с военной точки зрения   19 марта 2019, 14:58
            Фото: Vadim Savitsky/Global Look Press
            Текст: Андрей Резчиков,
            Алексей Нечаев,
            Оксана Борисова

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            Информация о размещении эскадрильи бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 в Крыму вызвала переполох в информационном пространстве. Слова заявившего об этом первым сенатора Виктора Бондарева были опровергнуты пресс-службой Совета Федерации, его думский коллега Владимир Шаманов также не подтвердил переброску Ту-22М3 в Крым. Зачем размещать на полуострове дальнюю авиацию?

            В России всерьез заговорили о размещении на «непотопляемом авианосце» – полуострове Крым – дальних сверхзвуковых бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3.

            Накануне вечером глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев сообщил о развертывании эскадрильи Ту-22М3 в Крыму на авиабазе в поселке Гвардейском как о свершившемся факте.

            Бондарев назвал это ответом на размещение комплексов противоракетной обороны (ПРО) США в Румынии. Сенатор заверил также, что в течение нескольких лет самолеты будут модернизированы, что позволит поражать вражеские системы ПВО и ПРО в любой точке Европы. Естественно, на заявление сенатора тут же отреагировали в НАТО. «Мы осуждаем продолжающееся и широкомасштабное наращивание военной мощи России в Крыму и обеспокоены усилиями и заявленными планами России по дальнейшему наращиванию военной мощи в Черноморском регионе», – заявили в альянсе, в излюбленной манере назвав опасения РФ по поводу ПРО у своих границ «мифом». Вот только сразу возникает риторический вопрос, почему не являются «мифическими» опасения самих натовцев военным укреплением Крыма?

            Впрочем, в любом случае во вторник пресс-служба комитета Совфеда по обороне страхи альянса развеяла, опровергнув слова Бондарева и заявив, что Россия не размещала Ту-22М3 в Крыму. К ней присоединился и председатель думского комитета по обороне Владимир Шаманов, который в разговоре с ТАСС также отверг факт развертывания на полуострове эскадрильи ракетоносцев: «В Крыму сформирована самодостаточная межвидовая группировка сил, способная отразить любые попытки нападения вероятного противника».

            Однако «Интерфакс», как ни странно, привел совсем другие слова Шаманова. По версии агентства, он подтвердил размещение на полуострове Ту-22М3, «которые проходят глубокую модернизацию и способны своим вооружением уничтожить любую цель в Европе».

            Газета ВЗГЛЯД обратилась за разъяснениями к самому Шаманову. И в своем комментарии он объяснил, что информация о размещении Ту-22М3 в Крыму все-таки не соответствует действительности. «Нет там никаких самолетов. Там Су-30СМ, многоцелевые самолеты. Информация о размещении Ту-22М3 в Крыму недостоверная, и мы ее опровергли», – подчеркнул депутат.

            Дальний сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3 предназначен для поражения целей на удалении до 2–3 тыс. км от аэродромов базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами. Эти бомбардировщики участвовали в боевых действиях в Афганистане и ограниченно в контртеррористической операции на Северном Кавказе и в операции по принуждению Грузии к миру. Самолеты применялись и в военной операции в Сирии. А 14 марта сообщалось, что два Ту-22М3 пролетели над нейтральными водами Черного моря.

            Сложно сказать, было ли это опровержение реальным или же просто попыткой прикрыть то, что сенатор обнародовал излишнюю информацию. Вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков отметил, что не знает, что там происходит. «Странные вещи творятся. Если Ту-22М3 реально развернуты в Крыму, значит, реально развернуты, если нет, то нет. А если они (в Совфеде) реально проболтались, то это их беда», – сказал он. 

            В любом случае в экспертной среде считают, что размещение Ту-22М3 в Крыму было оправданным с военной точки зрения. Сивков убежден, что только с территории полуострова эти самолеты могут «действовать наиболее эффективно против авианосных группировок США в Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке».

            «Размещение Ту-22М3 в Крыму диктуется чисто военной необходимостью. По мере того как американцы наращивают свои группировки у побережья Сирии, в Восточном Средиземноморье, мы, естественно, должны создавать этому адекватный противовес. Радиус действия Ту-22М3 порядка 2–3 тыс. километров, а дальность полета – около 7 тыс. километров. Именно из Крыма Ту-22М3 могут спокойно достать до авианосных сил США с минимальными потерями на маршруте», – сказал Сивков.

            Наиболее эффективным оружием для уничтожения авианосцев эксперт назвал еще советскую ракету Х-22 и сверхзвуковую крылатую ракету Х-32 дальностью действия до 1 тыс. километров. На жаргоне ее прозвали «Цирконом» воздушного базирования. Как отмечали американские эксперты, эта ракета способна обходить американскую ПРО, что делает ее угрозой для авианосцев США.

            В свою очередь заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук Владимир Попов напомнил, что во времена СССР на авиабазе в Крыму уже размещались Ту-22. «Исторически сложилось, что там всегда базировалась составляющая дальней авиации. На сегодняшний день это стратегический плацдарм для того, чтобы мы были готовы в любое время ответить на все провокации со стороны тех, кто приходит в Черное море», – сказал Попов газете ВЗГЛЯД.

            Эксперт подчеркнул, что сейчас в регионе на регулярной основе присутствуют ударные корабли соединений Средиземноморских флотов, натовские корабли, и против них «должны быть применены какие-то ответные меры». «Сегодня НАТО практически соприкасается с границами РФ. Так или иначе натовские батальоны присутствуют в Эстонии, Латвии и Литве. Почему мы должны терпеть? Весь Калининград окружен натовскими силами. Поэтому там надо восстановить размещение на прибалтийских аэродромах дальней авиации», – призвал Попов.

            Адмирал Владимир Комоедов, командовавший Черноморским флотом ВМФ России в 1998–2002 годах, также отметил: «В советское время они там были и подчинялись Черноморскому флоту. Основное их предназначение – это борьба с авианосными группировками США. Американцы там постоянно держат одну–две авианосные ударные группы. В каждой такой группе было по 95 самолётов, из них 60 ударных, в том числе носители ядерного оружия».

            «Когда я командовал флотом – мы уступали турецкому флоту в 4–8 раз. Сейчас паритет достигнут, но

            когда НАТО подтягивает свои силы в этот регион, то превосходство бывает в 23–25 раз, если там размещены две авианосные группы»,

            – добавил собеседник. «А этому надо как-то препятствовать. Потому возможное размещение Ту-22М3 в Крыму я оценил бы позитивно, оно будет целесообразным. Там и аэродромы под них есть. Правда, во времена Украины их загубили, но они подлежат восстановлению», – констатировал Комоедов.

            «Что касается их защиты от обезоруживающего удара – этим должны заниматься специально обученные люди. И ни в коем случае нельзя повторять печальный опыт начала Великой Отечественной войны, когда 60% нашей авиации были разбомблены на стоянках аэродромов. Для этого их нужно постоянно держать в соответствующем состоянии боеготовности и в случае необходимости – переводить в более защищённые места, которые прикрываются другими видами авиации», – пояснил Комоедов.

            Если решение о переброске Ту-22М3 в Крым будет принято, то самолеты разместят в железобетонных укрытиях, а в случае угрозы их рассредоточат по другим аэродромам, рассуждает Владимир Попов. «Инфраструктуру надо освоить и подготовить. Для тяжелых самолетов нужны хорошие аэродромы, места стоянок, своя система управления. А на ротационном этапе будем готовить и другие части подразделения. Я двумя руками за то, чтобы мы все-таки восстановили боевой потенциал советской России», – подытожил Попов.


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