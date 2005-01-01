Шаманов опроверг размещение в Крыму Ту-22М3

Председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов опроверг появившиеся в СМИ данные о якобы размещении в Крыму бомбардировщиков Ту-22М3 и ракетных комплексов «Искандер-М».

Шаманов сообщил, что на данный момент «в Крыму сформирована самодостаточная межвидовая группировка сил, способная отразить любые попытки нападения вероятного противника», передает ТАСС.

Он добавил, что за последние два года на полуострове развернуты четыре дивизиона зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». Кроме того, наряду с зенитными ракетными системами С-400 на дежурство заступают зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь».

Генерал-полковник подчеркнул, что «о размещении бомбардировщиков ТУ-22М3 и ракетных комплексов «Искандер-М» говорить не приходится, так как сейчас их там просто нет» и появившаяся в СМИ информация «не соответствует действительности».

Напомним, о размещении Ту-22М3 на авиабазе в поселке Гвардейском в Крыму заявил глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев; это якобы был ответ на размещение комплексов противоракетной обороны США в Румынии.

Военный эксперт Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил необходимость размещения бомбардировщиков Ту-22М3 в Крыму.