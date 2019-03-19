Эксперт оценил необходимость размещения бомбардировщиков Ту-22М3 в Крыму

Взгляд
19 марта, вторник  |  Последнее обновление — 12:35  |  vz.ru
Разделы

Как долго продлится укрепление рубля

Сейчас хорошее время для покупки валюты, например для путешествий за границу, говорят экспертыФото: Сергей Коньков/ТАСС
Российская валюта удивительным образом укрепилась до уровня семимесячной давности. Последний раз доллар стоил 65 рублей, а евро – 74, аж в августе 2018 года. При этом никакого яркого события не произошло. Что же подтолкнуло рубль к укреплению? И главное – как долго это продлится и скоро ли ждать жесткой посадки? Подробности...
Перейти а раздел…

Будущий канцлер единой Европы грозит остановить «Северный поток – 2»

Ангела Меркель хочет сделать своим преемником на посту канцлера нового лидера ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, а Манфреда Вебера поставить на руководство общеевропейским правительствомФото: Kai Pfaffenbach/Reuters
Общеевропейские структуры все еще пытаются остановить «Северный поток – 2», хотя позиция Германии и ключевых европейских стран, выступающих за его строительство, не меняется. Тем интересней позиция политика, претендующего на пост главы правительства Евросоюза. Манфред Вебер заявил, что если он станет главой Еврокомиссии, то сделает все, чтобы заблокировать работу газопровода. Подробности...
Перейти а раздел…

Как и зачем меняется структура российской армии

Сухопутные войска активно меняют свою структуруФото: Юрий Смитюк/ТАСС
США усиливают военное присутствие в Европе, но и Российская армия активно меняется. Возрождаются дивизии – «взломщики» обороны противника, которые и сами способны эффективно сдерживать натиск наступающих сил. В недрах Минобороны зреют планы по увеличению количества военных округов. В чем смысл всех этих перемен? Подробности...
Перейти а раздел…

США насаждают марионеток в руководстве Прибалтики

Вайра Вике-Фрейберга запомнилась как один из наиболее антироссийски настроенных лидеров стран ПрибалтикиФото: Candy Welz/dpa/Global Look Press
Государства Прибалтики в их нынешнем виде сформированы «подсадной» элитой. Да, буквально так: высшие посты в этих странах неоднократно занимали личности, приехавшие с заокеанского континента. Кто все эти люди и почему их биография принципиально мешает наладить хорошие отношения между Россией и странами, которые они представляют? Подробности...
Перейти а раздел…

В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
Перейти а раздел…

В Крыму был сделан выбор судьбы России

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Множество моих знакомых – чиновники, креативный класс и бизнесмены – рассуждали, что лучше потерять Крым, чем возможность ездить за границу отдыхать, и курс доллара/евро куда важнее. Это все такая большая отечественная традиция. Подробности...

Украинский национализм выдыхается

Сергей Худиев, публицист, богослов
Украинский национализм москвоцентричен. Отнимите у него Москву, и у него не останется ни смысла жизни, ни идентичности, ни даже лозунгов. Можно, конечно, переключиться на поляков. Но, как говорил Остап Бендер, «не будет того эффекта». Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Стюардесса по имени ЖЖ

Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
В сравнении с нынешними блиц-мордобоями, детали которых забываются уже на следующий день, столкновения в ЖЖ выглядели как полноценные битвы на двуручных мечах. Если уж попал по противнику, то от души и конкретно. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как «вежливые люди» помогли жителям Крыма

    Какие территории хотят отнять у России

    Обсуждение: 14 комментариев

    Как пранкеры помогают российской разведке и дурачат политиков Запада

    Обсуждение: 7 комментариев
      Перейти а раздел…

      «Это был взрыв эмоций!» В Сочи чествовали победителей конкурса «Лидеры России»

      «Вы одержали главную победу: над своей слабостью, над своим страхом!» – напутствовал победителей состязания управленцев «Лидеры России» наставник конкурса, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко (на фото Кириенко поздравляет с победой москвичку Александру Добрынину)
      Подробности...

      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

      Новая Зеландия пережила один из самых страшных терактов в своей истории. В пятницу несколько человек совершили вооруженное нападение на мечети городка Кристчерч. Убиты полсотни верующих, десятки получили ранения. Главный подозреваемый Брентон Таррант транслировал бойню в Сети
      Подробности...

      Отчеканены пять рублей с Крымским мостом

      Банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом 5 рублей, посвященную пятой годовщине референдума о государственном статусе Крыма и Севастополя и воссоединения Крыма с Россией
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

          Перейти а раздел…
          Хотели бы вы переехать в Крым?
          • Да

          • Нет

          • Я живу в Крыму

          Соблюдаете ли вы религиозные посты?
          • Да

          • Нет

          Вы боитесь летать на самолетах?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Запланирована первая стрельба «Цирконом» с подлодки
            Шаманов опроверг размещение в Крыму Ту-22М3МИД объявил о подготовке к развертыванию американских ракетИзменившийся за пять лет Крым впечатлил немецкую делегацию«Аэрофлот» и «Россия» решили ввести безбагажные тарифы
            Пушков оценил планы НАТО получить морскую базу в СевастополеЭкс-глава СБУ оценил возможность военного столкновения России и УкраиныГлава ЛУКОЙЛа предложил вернуть алкоголь на АЗСПознер рассказал о разнице между русскими и западными людьми
            В Совфеде уличили Порошенко в ведении войны, которая давно закончиласьСтала известна зарплата командира подлодкиОпубликовано видео испытания нового подводного ракетоносца типа «Борей»В США затопило базу ВВС с «самолетами судного дня»

            Главная тема


            США насаждают марионеток в руководстве Прибалтики

            Главный редактор RT


            Симоньян объявила о беременности

            «азовский пакет»


            Порошенко рассказал, как собирается возвращать Крым

            Видео

            расследование катастрофы


            Новые подробности меняют картину гибели Ту-154 под Сочи

            Трансбалканский маршрут


            Украина сделала все для потери газового транзита

            бывший президент Грузии


            Саакашвили выдал «военную тайну Кремля»

            реабилитация нацизма


            Как бороться с украинским подлогом советской истории

            «русская весна»


            Пять послекрымских лет сделали Россию сильнее

            Свобода слова


            Андрей Бабицкий: Я убил себя во время Крымской весны

            Социализм XXI века


            Борис Кагарлицкий: В Латинской Америке назрел новый левый поворот

            Полеты в космос


            Екатерина Ракитина: Семинарист, который стал советским фантастом

            на ваш взгляд


            Хотели бы вы переехать в Крым?

            Эксперт оценил необходимость размещения бомбардировщиков Ту-22М3 в Крыму

               19 марта 2019, 11:10
            Фото: Александр Тарасенков/Интерпресс/ТАСС
            Текст: Андрей Резчиков

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            «Размещение Ту-22М3 в Крыму диктуется чисто военной необходимостью. По мере того, как американцы наращивают свои группировки у побережья Сирии, в Восточном Средиземноморье, мы, естественно, должны создавать этому адекватный противовес», – рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Он объяснил, почему Ту-22М3 не будет эффективен в борьбе с ПРО США в Румынии.

            Вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков убежден, что дальние бомбардировщики Ту-22М3 в Крыму были бы очень полезны, так как только с территории полуострова эти самолеты могут «действовать наиболее эффективно против авианосных группировок США в Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке».

            Напомним, как сообщала газета ВЗГЛЯД, о размещении Ту-22М3 на авиабазе в поселке Гвардейском в Крыму заявил глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев. Он назвал это ответом на размещение комплексов противоракетной обороны США в Румынии. Сенатор утверждал, что бомбардировщики в течение нескольких лет будут модернизированы и это позволит поражать вражеские системы ПВО и ПРО в любой точке Европы.

            Однако позднее эту информацию опровергли. Россия не разворачивала в Крыму дальние бомбардировщики Ту-22М3, передает Лента.ру сообщение пресс-службы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Как отметили в Совфеде, информация о наличии на полуострове ракетных комплексов «Искандер-М» тоже ошибочна, тем не менее военный потенциал региона растет.

            Сложно сказать, было ли это опровержение реальным или же просто попыткой прикрыть то, что сенатор обнародовал излишнюю информацию. Константин Сивков отметил, что не знает, что там происходит. «Странные вещи творятся. Если Ту-22М3 реально развернуты в Крыму, значит, реально развернуты, если нет, то нет. А если они (в Совфеде) реально проболтались, то это их беда», – сказал он. 

            А вот в необходимости такого размещения Сивков не сомневается, однако отнюдь не как ответ на появление элементов американской противоракетной обороны в Румынии. Что касается противодействия ПРО США в Румынии, то эксперт пояснил, что для этой задачи лучше подойдут стратегические авианосцы Ту-160, которые нужно размещать в глубине страны. «По радиусу действия Ту-160 спокойно могут действовать с территории Сибири, чтобы наносить удары по комплексам ПРО США в Румынии», – подытожил эксперт.

            «Размещение Ту-22М3 в Крыму диктуется чисто военной необходимостью. По мере того как американцы наращивают свои группировки у побережья Сирии, в Восточном Средиземноморье, мы, естественно, должны создавать этому адекватный противовес. Радиус действия Ту-22М3 порядка 2–3 тыс. километров, а дальность полета – около 7 тыс. километров. Именно из Крыма Ту-22М3 могут спокойно достать до авианосных сил США с минимальными потерями на маршруте», – сказал Сивков.

            Наиболее эффективным оружием для уничтожения авианосцев эксперт назвал два вида ракет. «Первая – это старая добрая Х-22. Но появилась более совершенная ракета, которая обладает более мощными характеристиками. Это ракета Х-32. На жаргоне ее можно назвать «Цирконом» воздушного базирования. Ракета уже принята на вооружение», – пояснил Сивков.

            Сверхзвуковая крылатая ракета Х-32 дальностью действия до 1 тыс. километров считается неуязвимой для западных ПРО, что, как отмечали американские эксперты, делает ее угрозой для авианосцев США.


            Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............