Россия развернула в Крыму дальнюю авиацию в ответ на американскую ПРО в Румынии

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 развернуты на авиабазе в поселке Гвардейском в Крыму в ответ на размещение комплексов противоракетной обороны США в Румынии, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев.

«Размещение американских ПРО в Румынии стало серьезным вызовом, в ответ на который Министерство обороны России приняло решение о размещении в Крыму, на авиабазе в Гвардейском, эскадрильи дальних бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3. Этот шаг кардинально изменил баланс сил в регионе», – сказал Бондарев, передает РИА «Новости.

Член Совфеда сообщил, что бомбардировщики в течение нескольких лет будут модернизированы, что позволит поражать вражеские системы ПВО и ПРО в любой точке Европы.

«Радиус боевого действия Ту-22М3, дальность крылатых ракет на его борту позволяют нести боезаряд в любую точку Европы, тем самым поражая любой объект вражеских систем ПРО и ПВО, а с учётом его модернизации в течение нескольких следующих лет до уровня М3М и оснащения новыми типами авиационных средств поражения сделает его универсальным средством для ударов по всем типам целей на удалении в тысячи километров», – отметил сенатор.

Бондарев также сообщил, что авиапарк военных самолетов в регионе представлен истребителями МиГ-29 и Су-27.

15 марта замсекретаря Совета безопасности России Михаил Попов заявил о переброске войск НАТО к российским границам и расширении систем американских систем ПРО в Восточной Европе.