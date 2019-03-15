В Совбезе рассказали о переброске войск НАТО к российским границам

Североатлантический альянс перебрасывает войска к российской границе, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов; по его словам, за два года численность военнослужащих сил первоочередного задействования НАТО возросла в 1,6 раза – с 25 до 40 тыс. человек.

В интервью газете Минобороны «Красная звезда» Попов констатировал, что исходящие от Соединенных Штатов и НАТО военные опасности уже формируются в военные угрозы для России.

Так, напомнил Попов, в странах Балтии развернуты усиленные батальонные тактические группы многонационального состава численностью до 1 тыс. военнослужащих каждая. Он рассказал, что альянс реализует инициативу США «три по тридцать», которая предусматривает готовность к применению 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей стран блока в течение 30 суток.

Кроме того, рассказал замсекретаря Совбеза России, блок реанимирует существовавшую в годы холодной войны систему трансатлантических перебросок войск усиления из США и Канады в Европу для развертывания крупных коалиционных группировок войск на границе с Россией.

На восточном фланге НАТО формируется штаб многонациональной дивизии «Север» на базе управления Датской мотопехотной дивизии, оперативная группа которой, по сообщениям СМИ, 8 марта была развернута в населенном пункте Адажи в Латвии, добавил Попов.

В качестве еще одного примера Попов привел расширение системы противоракетной обороны (ПРО) США. «Характерно, что по мере развертывания и наращивания боевых возможностей глобальной системы ПРО американцы как-то забывают об объявленной ими же ракетной угрозе со стороны Ирана», – заметил замсекретаря Совбеза.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывал не расценивать расширение Североатлантического альянса на восток как провокацию против России.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков подчеркивал, что расширение НАТО на восток представляет для России угрозу, так как совокупная сила альянса по обычным вооружениям во много раз превосходит возможности России. «Включение все новых стран в альянс – это угроза для нас. Особенно когда речь идет о планах включения в альянс Украины и Грузии. Такие планы вынашиваются с 2008 года», – напомнил сенатор.