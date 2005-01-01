Пушков оценил оправдания Столтенберга о расширении НАТО на восток

«Присоединение к Североатлантическому альянсу любой страны, которая находится поблизости от России – это угроза для нас», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что расширение североатлантического альянса на Восток не должно расцениваться как провокация против России.

Глава сенатского комитета по информационной политике Алексей Пушков напомнил, что НАТО никогда не давало обязательств не расширяться на восток. «НАТО всегда говорило о том, что двери в Североатлантический альянс открыты для тех стран, которые выполнят соответствующие требования. Поэтому в данном случае Столтенберг не нарушает никаких договоренностей», – подчеркнул Пушков.

Однако продвижение НАТО к границам в России сенатор назвал вызовом, так эта структура является военным альянсом, а не полуобщественной организацией, которая занимается гуманитарной деятельностью. «Совокупная сила стран НАТО по обычным вооружениям во много раз превосходит возможности Российской Федерации. Включение все новых стран в альянс – это угроза для нас. Особенно когда речь идет о планах включения в альянс Украины и Грузии. Такие планы вынашиваются с 2008 года», – напомнил сенатор.

По мнению Пушкова, Столтенберг в очередной раз выдает черное за белое. «Всем прекрасно понятно, что присоединение к Североатлантическому альянсу любой страны, которая находится поблизости от России – это угроза для нас. В свое время они говорили, что не будет угрозы от включения в альянс стран Прибалтики, после чего в этих странах появилось несколько тысяч военнослужащих НАТО и большое количество военной техники. Когда-то они говорили, что включение Польши не будет подставлять для нас угрозу. Сейчас на территории Польши размещаются пусковые установки систем противоракетной обороны. Эти же установки можно использовать для будущих американских ракет средней и меньшей дальности наступательного типа с ядерным оснащением. В Польше сейчас создается база передового базирования НАТО. Так что Столтенберг откровенно лукавит. Этой линии НАТО придерживается последние 20 лет, рассказывая нам о том, что движение мощнейшей военной структуры в мире в нашу сторону якобы не представляет угрозы», – подытожил Алексей Пушков.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что расширение североатлантического альянса на Восток не должно расцениваться как провокация против России. «Это не провокация против соседей, такая позиция связана с представлением о сферах влияния, о том, что большие страны имеют право решать, что маленькие соседи должны делать. Это очень опасно, это то, что мы хотим оставить в прошлом», – сказал Столтенберг.

По его словам, «каждая страна имеет права сама определять свой путь, и НАТО это полностью уважает, вне зависимости, работают ли страны для членства в альянсе или хотят быть нейтральными».

Ранее Столтенберг, говоря о возможных новых членах НАТО, заявлял, что организация считает Украину важным партнером и будет помогать ей в процессе вступления в североатлантический блок.