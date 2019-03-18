НАТО отреагировало на размещение Ту-22М3 в Крыму

НАТО осуждает военное усиление России в Крыму на основании «мифов» о противоракетной обороне, заявили в альянсе, комментируя размещение бомбардировщиков Ту-22М3 в Крыму.

«Мы осуждаем продолжающееся и широкомасштабное наращивание военной мощи России в Крыму и обеспокоены усилиями и заявленными планами России по дальнейшему наращиванию военной мощи в Черноморском регионе», – передает РИА «Новости» заявление альянса.

Представитель НАТО заявил, что опасения России на счет размещения систем ПРО странами альянса вблизи российских границ являются одним из «российских мифов».

Ранее глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев заявил, что дальние бомбардировщики Ту-22М3 развернуты на авиабазе в поселке Гвардейском в Крыму. По его словам, это ответ на размещение комплексов ПРО США в Румынии.