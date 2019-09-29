Маск высказал мнение о существовании инопланетян

Глава компании SpaceX Илон Маск ответил на вопрос о том, верит ли он в существование инопланетян.

«Насколько мы знаем, мы единственные разумные живые существа», – приводит его слова РИА «Новости».

Он не исключил, что «там и есть жизнь, но мы не видели ее признаков». По словам Маска, ему хотелось бы знать, существуют ли инопланетяне, но пока «никаких признаков этого» он «не видел».

Истории о спрятанных в так называемой «Зоне 51» инопланетянах Маск назвал популярным мемом.

Он заявил, что у людей есть «всего 700 млн лет», чтобы улететь с Земли перед тем, как ее уничтожит Солнце, так что необходимо осваивать космос.

Об этом он заявил на стартовой площадке, где установлен первый полностью собранный экземпляр многоразовой ракеты Starship. Через пару месяцев Starship должен будет подняться на высоту около 20 км.

В апреле британские ученые оценили шансы встретить инопланетян.

Директор института астрономии РАН Дмитрий Бисикало заявлял, что существование внеземных разумных цивилизаций возможно, а отсутствие доказательств этому может быть связано с тем, что они «не хотят выходить на связь».

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