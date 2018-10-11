В РАН объяснили отсутствие контакта с внеземными разумными цивилизациями

Существование внеземных разумных цивилизаций возможно, а отсутствие доказательств этому может быть связано с тем, что они «не хотят выходить на связь», полагает директор института астрономии РАН Дмитрий Бисикало.

«Я допускаю существование внеземных разумных цивилизаций. Наша цивилизация ведь существует, по аналогии с ней могут быть и другие, и скорее всего, их много», – цитирует Бисикало РИА «Новости».

Он напомнил, что профессор астрономии и астрофизики калифорнийского университета Санта-Круз доктор Фрэнк Дрейк в 1960 году вывел формулу, которая может рассчитать количество внеземных цивилизаций, с которыми можно вступить в контакт.

«Согласно формуле, их множество», – сказал он.



По мнению Бисикало, доказательств существования инопланетного разума не найдено, так как «инопланетяне не хотят выходить на связь». Кроме того, это может объясняться коротким отрезком существования цивилизации.



«Например, наша цивилизация до начала ХХ века вообще ничего дополнительно не излучала. Сейчас Земля изобилует электронными сигналами в разных диапазонах, но общая тенденция заключается в уменьшении потерь и, следовательно, в уменьшении уровня сигнала», – пояснил он.



Открытие экзопланет, по словам ученого, перевело попытки поиска других цивилизаций в практическую плоскость. Сейчас ученые стремятся определить и найти возможные биомаркеры в космосе – кислород, озон, метан. Однако наличие биомаркеров на планете не означает, что там есть жизнь.

Он рассказал, что в 2024 году на орбиту будет запущена космическая обсерватория «Спектр- УФ», которая займется изучением ультрафиолетовой области, в которой проявляются многие биомаркеры.

«Возможно, с ее помощью мы увидим что-то действительно интересное», – выразил надежду Бисикало.

В августе астрономы из обсерватории Джимини на Гавайских островах изучили химический состав двух десятков планетарных систем и не обнаружили существенных различий между ними и Землей, что повышает шансы на открытие внеземного разума.

В июле ВЦИОМ проводил опрос, согласно которому 45% взрослых жителей России верят в существование инопланетян.