Британские ученые оценили шансы встретить инопланетян

В обозримом будущем могут появиться похожие на самолеты космические ракеты и возникнуть новые участники «космической гонки»; количество полетов возрастет, но шансы обнаружения внеземных цивилизаций останутся минимальными, считает замглавы отдела технологий и инженерного дела лондонского Музея науки Дуг Миллард.

Миллард заявил, что «к традиционным ракетам в ближайшие десять лет или около того могут добавиться новые, которые будут внешне напоминать самолеты», а уменьшение размеров космических аппаратов-роботов позволит «выполнять большее количество задач». К примеру, в данный момент находятся на стадии разработки «маленькие дроны-вертолеты, предназначенные для изучения Марса», передает РИА «Новости».

Среди наиболее перспективных технологий эксперт назвал ракетные двигатели, которые будут способны использовать атмосферный кислород, а также создание миниатюрных компонентов, позволяющих осуществлять задачи с микро-, нано- и даже фемтоспутниками и космическими зондами.

Миллард убежден, что ключевыми задачами в космосе останутся освоение Марса и Луны. При этом в будущем «появятся новые национальные игроки, которые будут стараться создать исследовательские станции на Луне».

По его мнению, увеличение количества компаний, работающих на запуски ракет, означает снижение в будущем стоимости космических экспериментов и создание потенциальной возможности для увеличения числа миссий.

Также постепенно будет улучшаться бытовая жизнь космонавтов, качество которой уже заметно повысилось в последние годы, однако рассчитывать на то, что все будет «как в кино», не стоит.

При этом ответ на вопрос о существовании внеземных цивилизаций скорее всего не изменится – никаких свидетельств существования форм жизни на других планетах нет.

«Однако космос настолько огромен, что даже если бы такие формы существовали, мы о них вряд ли бы когда-нибудь узнали. Обнаружение свидетельств простейших жизненных форм возможно, учитывая растущую мощность космических телескопов, выявляющих в атмосферах экзопланет различные газы (кислород, метан и так далее), которые могут свидетельствовать о возможных жизненных процессах», – подытожил Миллард.

Ранее директор института астрономии РАН Дмитрий Бисикало заявил, что существование внеземных разумных цивилизаций возможно, а отсутствие доказательств этому может быть связано с тем, что они «не хотят выходить на связь».