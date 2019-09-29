Британия откликнулась на приглашение России обсудить контроль над вооружениями

Великобритания заявила, что «с нетерпением» ждет рассмотрение на Генассамблее ООН проекта резолюции России о контроле над вооружениями, сообщил британский МИД.

В министерстве заявили, что Лондон «привержен контролю над вооружениями», передает РИА «Новости».

Речь идет о проекте резолюции «Укрепление и развитие системы договоренностей по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению».

Напомним, руководство ряда государств получило от российского лидера России Владимира Путина предложение ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности.

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