Обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого отпустили под подписку о невыезде

Федеральная служба безопасности изменила меру пресечения и отпустила из СИЗО под подписку о невыезде 75-летнего сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева, обвиняемого в государственной измене, сообщил его адвокат Иван Павлов.

По словам защитника, Кудрявцева «только что отпустили под подписку о невыезде, он уже едет домой», передает ТАСС.

Ранее Кудрявцев отказался от сделки со следствием по делу о госизмене, в рамках которой ему предлагалось признать вину и дать показания против своего ученика – Романа Ковалева – кандидате физико-математических наук, специалисте по газодинамике и дистанционном зонировании Земли, заместителе заведующего кафедрой космических летальных аппаратов МФТИ.

Напомним, 25 июля минувшего года сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктор Кудрявцев был арестован по делу о госизмене. Следствие полагает, что ученый передавал за рубеж данные о гиперзвуковых технологиях.