Обвиняемый в госизмене Кудрявцев отказался давать показания против ученика

Сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктор Кудрявцев отказался от сделки со следствием по делу о госизмене, где ему предлагалось давать показания против ученика, заявил адвокат ученого, руководитель объединения «Команда 29» Иван Павлов.

«В рамках досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием, которое отказался заключить Кудрявцев, ему было предложено дать показания против своего ученика – Романа Ковалева», – передает его слова «Интерфакс».

Сделка также включала признание Кудрявцева в госизмене и изобличение в ней Ковалева. За это ему обещали изменение меры пресечения на домашний арест.

Перед этим стало известно, что Кудрявцев отказался от сделки, которая предложена ему следствием ФСБ.

Ковалев – кандидат физико-математических наук, заместитель заведующего кафедрой космических летальных аппаратов МФТИ. Специализируется на газодинамике и дистанционном зонировании Земли».

Напомним, сотрудник ЦНИИмаша Виктор Кудрявцев был арестован по делу о госизмене.

Следствие полагает, что он передавал за рубеж данные о гиперзвуковых технологиях.