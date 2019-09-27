На базе «Хмеймим» в Сирии за два года сбили 120 дронов боевиков

За два года комплексами противовоздушной обороны или средствами радиоэлектронной борьбы было уничтожено или обезврежено почти 120 беспилотников, пытавшихся атаковать российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Если говорить о цифрах, то было за два года уничтожено 118 беспилотных летательных аппаратов террористических группировок, в том числе 58 дронов с 1 января этого года», – приводит его слова ТАСС.

Представитель российского военного ведомства отметил, что большинство этих беспилотников были запущены из идлибской зоны безопасности.

«Более того, в последнее время наши зенитные ракетные средства ПВО – «Панцирь-С1», «Тор-М2» – также уничтожают попытки террористов нанести удар реактивными снарядами», – рассказал генерал. Он уточнил, что эффективность поражения этих комплексов близка к единице: одна цель – одна ракета.

Официальный представитель военного ведомства сообщил, что последняя атака на «Хмеймим» была 3 сентября. «В этом налете участвовали два беспилотника. Причем они заходили на авиабазу с разных направлений, что характерно, одно из направлений – из акватории Средиземного моря. То есть по всей видимости беспилотник запускался с какого-то судна», – сообщил генерал.

Ранее Конашенков сообщал, что сделанные сирийскими боевиками в кустарных условиях ударные беспилотники способны пролетать до 150 км, поднимаясь на высоту до 4 тыс. метров. Со сборкой этих аппаратов террористам помогают извне, отмечал генерал.

Военный эксперт Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД заявлял, что США занимаются обучением сирийских боевиков сборке дронов.

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