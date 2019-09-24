Эксперт обвинил США в обучении сирийских боевиков сборке дронов

«Кому сегодня выгодно подобное поведение, кому выгодно вышибать Россию из Сирии? Это в первую очередь Соединенные Штаты», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Так он прокомментировал заявление Минобороны о том, что сбитые над базой Хмеймим дроны собирались с привлечением специалистов высокого класса.

«Обычно в таких случаях говорят, что надо искать того, кому выгодно», – рассудил Сивков. По словам эксперта, в продолжении конфликта в Сирии заинтересованы в первую очередь США. Значит, надо исходить из того, что именно Америка организовывала центры подготовки боевиков.

«Что поставки дронов с нуля, что обучение боевиков – по сути, одно и то же. Если есть конкретные данные, что это прошедшие подготовку боевики, то я не возражаю против такой версии», – добавил Сивков.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о том, что вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии сбили беспилотные летательные аппараты боевиков. Генерал отметил, что создатели этих дронов, несмотря на внешнюю невзрачность изделий, применяли сложные технические решения, требующие специального образования, сообщает РИА Новости.

Напомним, что в начале сентября замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что применяемые боевиками для нападения на российские объекты в Сирии дроны не кустарного производства. Специалисты говорят об использовании западных наработок, отметил Сыромолотов.

О том, что самолет ВВС США вел управление дронами боевиков, атаковавшими базу Хмеймим в октябре прошлого года, заявлял замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин. По его словам, беспилотники «шли единым боевым порядком, управляемым общей командой, в это время американский самолет-разведчик «Посейдон-8» барражировал в акватории Средиземного моря в течение восьми часов».

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