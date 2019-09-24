Стало известно о внешней помощи террористам в Сирии в создании БПЛА

Сделанные сирийскими боевиками в кустарных условиях ударные беспилотники способны пролетать до 150 км, поднимаясь на высоту до 4 тыс. м. Со сборкой этих аппаратов террористам помогают извне, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Дальность полета одного из этих беспилотных летательных аппаратов – 150 км, высота полета может достигать 4 тыс. метров. Это очень серьезно», – передает ТАСС слова Конашенкова, который продемонстрировал БПЛА террористических группировок, сбитые в сентябре на подлете к российской авиабазе Хмеймим в сирийской провинции Латакия.

По словам представителя Минобороны, производители этих беспилотников при всей внешней невзрачности «продукции» применяют сложные технические решения, требующие специального образования.

«На ударный аппарат, пораженный нашими средствами ПВО, устанавливали систему управления для навигации, три антенны, специальные консоли для крепления боеприпасов. <...> На другом беспилотнике была бензиновая двигательная установка – обыкновенная бочка с бензином на пять литров. Гораздо более интересным был механизм сброса боеприпаса: при подлете в назначенную точку он просто подталкивался и сбрасывался с высоты полтора-два километра. С одной стороны, уровень авиамодельного кружка, а с другой, если говорить о системах навигации, управления, сброса боеприпаса, – нужно серьезное техническое образование», – сказал Конашенков.

Он добавил, что боевики постепенно совершенствуют технические решения.

«Анализируя [эти сбитые] беспилотники, которые попадают в руки специалистов, мы понимаем, что сборка проходит по каким-то схемам и лекалам. И кто-то, кто владеет этими технологиями, помогает террористическим группировкам», – добавил представитель Минобороны.

Отметим, что Конашенков сделал свое заявление на фоне провала саудовской ПРО, которая не смогла защитить нефтяные объекты страны от ракет и беспилотников. Ответственность за удар по саудовскому НПЗ взяли на себя хуситы, но США и Саудовская Аравия обвиняют Иран, утверждая, что у йменских мятежников нет достаточных средств для осуществления подобной атаки.

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