Патриарх Кирилл освятил новый Софийский собор в Самаре

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в пятницу великое освящение Софийского собора в Самаре.

Храм во имя Софии – Премудрости Божией достроен в сентябре 2019 года по проекту архитектора Юрия Харитонова, передает РИА «Новости». Это одноглавый храм с кровлей шатровой формы и встроенной колокольней. Его высота 68,5 метра, а на 30-метровой отметке расположена смотровая площадка, откуда открывается вид на центр города.

Патриарх Кирилл 26-27 сентября посещает Самарскую митрополию.

Напомним, во вторник Управление делами Московской патриархии предупредило все епархии о возможных случаях мошенничества. Аферисты рассылают письма от имени патриарха Кирилла с просьбой перечислить денежные средства.