Политолог: Задержания протестующих на незаконных митингах выгодны лидерам оппозиции

Сначала лидеры протеста зазывают людей на незаконные акции, затем их рядовых сторонников полиция задерживает, а потом лидеры созывают новые акции – уже в защиту арестованных. Об этом рассказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя обещание оппозиции собрать в центре Москвы митинг солидарности с фигурантами «московского дела».

«Радикальные оппозиционеры знают, что отношение к силовым действиям государства у народа не всегда доброжелательное. Поэтому в своем планировании они закладываются на то, что задержанные и арестованные будут вызывать у этой массовки волну новой поддержки, дальнейшую радикализацию сторонников», – рассказал директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«С другой стороны, даже для сторонних наблюдателей очевидно: у подавляющего большинства нашего общества сложился консенсус в отношении тех, кто пытается устроить массовые беспорядки. Они должны понести наказание, они должны сидеть», – отметил Данилин. Он добавил, что в этом отличие «дела Устинова», который, судя по всему, в организации беспорядков на самом деле не участвовал.

«При этом власти страны неоднократно подчеркивали, что люди могут собираться мирно и выражать свое мнение любым законным способом. Но наших радикальных оппозиционеров почему-то все тянет перекрывать центральные улицы, совершать другие противоправные действия. В этом плане такая оппозиция ведет себя крайне деструктивно», – добавил эксперт.

«То есть, вначале лидеры радикалов призывают к незаконным акциям, затем их сторонников задерживают, а потом лидеры призывают выходить на акции в поддержку задержанных сторонников. Они эту схему используют именно сейчас, когда тема протестов выдохлась, и им больше нечего предложить. Это старая схема, которую много кто использовал в мировой истории. Но отличие нынешней ситуации заключается в том, что у нас в России политзаключенных попросту нет», – заключил Данилин.

Ранее стало известно, что движение по проспекту академика Сахарова и ряду прилегающих улиц в центре Москвы в воскресенье ограничат – в связи с проведением оппозиционной манифестации. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного Центра организации дорожного движения. Накануне оппозиционер Михаил Светов написал в своем Twitter, что мэрия согласовала митинг в поддержку фигурантов «московского дела» 29 сентября на проспекте Академика Сахарова.

Напомним, митинги радикальной оппозиции проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Акции сопровождались уличными беспорядками – перекрывались Садовое кольцо и Большая Дмитровка, участники акций бросали куски асфальта в полицейских, распыляли газ. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, за что возбуждают дела против участников несанкционированных акций.

Политолог Алексей Мартынов ранее в интервью газете ВЗГЛЯД выражал недоумение тем, что блогер Алексей Навальный, юрист Любовь Соболь и другие лидеры протеста не постеснялись в начале сентября выложить в Сети кадры с вечеринки, на которой они отмечали «хорошо выполненную работу». Праздничное видео появилось в дни вынесения приговоров участникам массовых беспорядков, организованных соратниками оппозиционера.