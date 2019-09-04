Навального раскритиковали за вечеринку с «обнаженкой» в день приговоров активистам

В Сети опубликована видеозапись шумной вечеринки, на которой были замечены голый мужчина, блогер Алексей Навальный, его супруга, участница Pussy Riot Надежда Толоконникова и юрист ФБК Любовь Соболь. Об этом сообщают СМИ.

На видеозаписи присутствовал участник арт-группы «Война» Петр Верзилов, сам ролик был опубликован на фоне приговоров активистам несанкционированных митингов 27 июля, передает РЕН-ТВ.

На видео также присутствовал полуголый мужчина, играла громкая музыка и разливались алкогольные напитки.

«Я думал, это фейк. Не вчера снято или вообще монтаж. Но потом посмотрел «сториз» участников событий. Праздновали, видимо, пять лет Синице, три года [Ивану] Подкопаеву, два – [Даниле] Беглецу. Домашний арест [Егора] Жукова. Ну и вообще масштабные победы на выборах в Мосгордуму. В таких случаях меня удивляет не то даже, что люди пляшут на костях. А то, что они все эти пляски снимают и выкладывают в Сеть», – цитирует комментарий журналиста Антона Красовского телеканал.

Вечеринка, по данным РЕН-ТВ, вероятнее всего, состоялась в галерее «Арт 4», где проходит выставка «Олег Навальный. С арестантским уважением и братским теплом».

Напомним, 3 сентября в Москве произошли сразу несколько событий, связанных с участниками несанкционированных акций июля – августа. Несколько фигурантов уголовных дел получили приговор, других перевели под домашний арест или освободили. Также был осужден блогер, рассуждавший о расправе над детьми полицейских.