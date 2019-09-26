Озвучен ответ Москвы на невыдачу американских виз членам российской делегации в ООН

В качестве ответных мер на невыдачу виз ряду членов делегации России со стороны Вашингтона Москва предлагает провести заседание первого комитета ГА ООН не в США, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

«В отношении ответных мер, мы в практической плоскости уже поставили вопрос о том, чтобы заседания, например, первого комитета генеральной Ассамблеи ООН, Комиссии по разоружению – есть такой орган – проводились бы не в Нью-Йорке, не на территории США. Мы сейчас посмотрим, как отреагируют другие члены международного сообщества. Не только Россия страдает от этого американского высокомерия, переходящего в абсолютно недостойный фарс», – передает слова Рябкова РИА «Новости».

Он добавил, что проблема «высветилась во весь рост», так как США проявили пренебрежение не просто абстрактным международным правом, а обязательствами страны, которая в 1947 году приняла на своей территории штаб-квартиру ООН, а вместе с этим подписала определенные соглашения.

«Я не припомню случая, когда вопреки многим нашим обращениям на всех возможных уровнях по этому поводу, в Вашингтоне заняли позицию до такой степени игнорирующую очевидные вещи. Это новое качество пренебрежения любыми нормами, новый американский антирекорд в плане собственного позиционирования на международной арене», – подчеркнул дипломат.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия подготовит «сюрприз» в ответ на скандал с визами.

До этого он уже говорил о необходимости переноса международных встреч из США.

Визы в США не смогли получить в срок 10 человек из российской делегации, хотя документы были поданы вовремя.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что США вывели визовую войну с Россией на уровень ООН.