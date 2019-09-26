Лавров встретился с главой МИД Грузии

На полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке при содействии Швейцарии состоялась встреча министров иностранных дел России и Грузии Сергея Лаврова и Давида Залкалиани.

«26 сентября «на полях» 74-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке состоялась встреча Министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова с Министром иностранных дел Грузии Залкалиани, организованная при содействии Швейцарии, которая в отсутствие дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси представляет интересы России в Грузии и Грузии в России», – сообщается в Facebook российского МИД.

Стороны обсудили «актуальные вопросы двухсторонней повестки дня», а также обменялись мнениями по проблемам региональной безопасности.

Отметим, что ранее в отсутствии дипломатических отношений России и Грузии переговоры велись на уровне заместителей глав МИД. Москву на этих встречах представлял Григорий Карасин, который в сентябре был снят со своей должности.

В июле экс-ректор Дипломатической академии Грузии Иосиф Цинцадзе в комментарии газете ВЗГЛЯД предсказал сложности грузинской дипломатии в связи с тем, что главный переговорщик от Москвы перейдет на работу в Совет Федерации.