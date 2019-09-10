Путин снял Карасина с поста замглавы МИД

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым освободил от должности замминистра иностранных дел России Григория Карасина.

Другим указом Путин назначил на пост статс-секретаря – замглавы МИД России Евгения Иванова, с 2017 года он занимал должность замминистра иностранных дел, передает ТАСС.

Ранее пресс-служба Валерия Лимаренко, который избран губернатором Сахалинской области, сообщала, что он собирается предложить кандидатуру Карасина на пост сенатора.

Об отставке Карасина перед этим сообщил «Коммерсант».

Карасин курировал в МИД украинское направление, а также был переговорщиком с Грузией. В августе ему исполнилось 70 лет.

Карасин вел дипломатическую работу с 1972 года, работал в центральном аппарате МИД и за рубежом. Так, в 90-х он был главой департаментом информации и печати МИД, а с 2005 по 2010 годы был российским послом в Лондоне.

С 2005 года – замминистра иностранных дел России, курировал вопросы отношений со странами СНГ.