Стало известно об отставке куратора Украины в МИД России

Заместитель министра иностранных дел России Сергея Лаврова Григорий Карасин, курировавший в том числе украинское направление, уходит в отставку.

Соответствующий указ подписал российский лидер Владимир Путин, сообщает «Коммерсант».

По информации источников издания, документ будет опубликован в ближайшее время. Отмечается, что обязанности статс-секретаря, в которые входит взаимодействие с государственными органами, временно возьмет на себя другой замминистра – Евгений Иванов.

После отставки Карасин перейдет на работу в Совет Федерации, отмечает издание.

В августе Карасину исполнилось 70 лет. Согласно российским законам работать на государственной службе можно только до этого возраста.

Карасин занимался дипломатической работой с 1972 года – работал в диппредставительствах за рубежом, а такде в центральном аппарате министерства. На должности замминистра, отвечающего за отношения со странами СНГ, он работал с 2005 года.