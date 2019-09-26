Модернизированный заправщик Ил-78-2 совершил первый полет

Обновленный самолет-топливозаправщик Ил-78-2 впервые поднялся в воздух для испытательного полета, сообщили в ПАО «Ил».

«Модернизированный самолет-топливозаправщик Ил-78-2 совершил первый полет. В настоящее время воздушное судно готовится к выполнению программы предварительных испытаний», – передает ТАСС сообщение компании.

Там добавили, что в разработке конструкторской документации и самой модернизации принимали участие специалисты АО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева».

«По проекту модернизации на воздушном судне установлен новый пилотажно-навигационный комплекс, средства обороны и связи. При работах применялись унифицированные с перспективным военно-транспортным самолетом Ил-76МД-90А и топливозаправщиком Ил-78М-90А агрегаты. Срок службы Ил-78-2 увеличен», – заявил гендиректор «Ильюшина» Юрий Грудинин.

Напомним, в марте 2018 года Минобороны получило первый модернизированный транспортник Ил-76МД-М.

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