Минобороны опубликовало видео с яркими моментами учений «Центр-2019»

Министерство обороны опубликовало двухминутное видео с самыми яркими моментами стратегического командно-штабного учения «Центр-2019».

Указывается, что учение проходило в течение шести дней. В нем приняли участие воинские контингенты восьми стран. Маневры проводились в более чем 10 локациях, в том числе на Каспийском море и полигонах государств-партнеров.

Видео опубликовано на YouTube.

Отметим, что учения омрачились уничтожением боевых машин десанта из-за нераскрывшихся парашютов.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что на учениях российская армия освоила новый вид наступления.