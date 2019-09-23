Опубликованы фото упавших с нераскрывшимися парашютами машин ВДВ

В социальных сетях появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся при десантировании во время учений «Центр-2019».

Снимки опубликованы в паблике «Авиация» в социальной сети «ВКонтакте».

На фотокадрах видно, что обе БМД получили сильные повреждения, одна из них оказалась практически полностью разрушена.

Ранее в Сети появилось видео падения боевых машин.

Напомним, 20 сентября у боевых машин при десантировании в Оренбургской области не раскрылись парашюты. Экипажей и десанта внутри машин в момент происшествия не было, пострадавших нет. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.