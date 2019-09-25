Путин поручил Медведеву решить вопрос о рентабельности предприятий ВПК

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву рассмотреть вопрос о рентабельности предприятий ВПК.

«Мы на комиссии по ВПК говорили о рентабельности предприятий ВПК. Нужно к этому вернуться. Дмитрий Анатольевич, я вас прошу тоже, потому что без решения этого вопроса мы постоянно будем генерить проблемы, связанные с задолженностью предприятий», – сказал Путин в ходе совещания с членами правительства в Кремле, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Россия намерена кардинально обновить стратегию экспорта продукции ВПК.