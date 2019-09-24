Эксперты ЦСКП обсудили «сжатие рынка труда»

24 сентября 2019 года в Санкт-Петербурге в рамках форума «Устойчивое развитие» состоялся круглый стол Центра социально-консервативной политики (ЦСКП) на тему «Сжатие рынка труда, новые типы занятости и производительность труда в современной российской экономике. Основные вызовы и ответы на них».

Мероприятие прошло на площадке Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

На встрече обсуждались вызовы и угрозы, препятствующие эффективной реализации национального проекта в сфере труда и занятости, препятствующие достижению национальных целей, в том числе формальный характер отчетности и планирования конкретных мероприятий. Эксперты рассмотрели перспективы возможного сокращения рабочей недели, а также развитие системы рейтингов профессий будущего.

Ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской, открывая дискуссию заявил, что человечество сегодня находится на рубеже, когда дальнейшее промедление рассмотрения вопросов цивилизационного характера развития и спасения планеты стоит особенно остро.

«Форум «Устойчивое развитие» – это уникальный проект. Я за все свое взрослое существование не видел проекта, который бы носил более гуманистические и самое главное не популистские, а реальные цели, направленные как раз на утверждение России в мире», – заявил Рудкской.

С основным докладом выступил ректор Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Виктор Гришин. Он остановился, в частности, на проблемах изменения возрастной структуры занятости, задачах создания системы переобучения – непрерывного образования, а также вопросах реализации и возможного дальнейшего расширения национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости».

В числе острейших проблем, требующих немедленного реагирования, было обозначено сжатие рынка квалифицированного труда: «в особенности это касается специалистов инженерных специальностей, научных работников по техническим наукам».

По оценке Виктора Гришина, профильный нацпроект «в настоящее время имеет довольно узкую направленность», концентрируясь на обучении руководящего звена и персонала предприятий технологиям бережливого производства.

По мнению докладчика и его коллег, подход к проблеме повышения производительности труда не приобрел системного характера, «из всего многообразия проблем макроуровня разработчики выделили только административно-регуляторные барьеры». Есть угроза, что задача общего повышения производительности труда в российской экономике будет подменяться повышением производительности труда на 10 тысячах отдельных предприятий. Как было подчеркнуто в ходе дальнейшего обсуждения, «достижение целевых показателей критически важно, но нацпроект – намного шире и важнее, чем просто целевые показатели».

Уже сейчас, отметил Виктор Гришин, при реализации нацпроекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» проявляется уклон в демонстрацию не достигнутых результатов, а проведенных мероприятий и объема освоенных средств. В этой связи участники круглого стола обратили особое внимание на существующий дефицит оперативной и подробной статистической информации как о ситуации в сфере производительности труда в целом, так и конкретных вопросах реализации нацпроекта.

«Если у нас нет оперативной статистики по рынку труда, то и решения будут приниматься гораздо позднее, чем нужно. Нет статистики – нет и планирования, и тем более нет отчетности перед обществом. А рынок труда, возможности трудоустройства, качество рабочих мест – это то, что волнует практически всех», – отметил он.

Говоря о необходимости повышения качества планирования и новых научно-практических задачах в сфере развития рынка труда и повышения производительности труда, Виктор Гришин подчеркнул: «назрела необходимость разработки комплексной экономико-математической модели рынка труда как основы мониторинга и прогнозирования развития данного рынка, а также расчета последствий принятия тех или иных решений».

«Нужно, чтобы тема производительности труда поднималась на всех форумах «Устойчивое развитие». Мы уже ведем мониторинг достижения национальных целей, а нацпроект по труду – это то направление, от которого зависит достижение практически всех национальных целей», – заявил Гришин.

Татьяна Разумова, профессор экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, подчеркнула, что влияние передовых технологий на структуру занятости носит хотя и повсеместный, но неравномерный характер в отраслевом и территориальном плане. В своем докладе она обозначила ряд вызовов, масштаб которых возрастает в связи с цифровизацией. В том числе – возможное нарастание «гендерного и возрастного неравенства на рынке труда».

«В быстро развивающихся отраслях заняты преимущественно молодые мужчины, а положение женщин и лиц старших возрастов становится более уязвимым», – сказала она.

По мнению других участников, среди которых, например, член Совета директоров «ETANA» Олега Дурбала, цифровизация, напротив, способна существенно снизить неравенство и открывает новые возможности для трудоустройства тех людей, кому было труднее найти работу.

Были также представлены конкретные результаты и проекты развития системы подготовки и переподготовки кадров на основе опыта российских университетов. По итогам доклада участники круглого стола обсудили оценки ситуации и прогнозы развития рынка труда, которые дают отечественные и зарубежные исследователи на фоне дальнейшей цифровизации производственных и управленческих процессов.

Одним из вопросов, вызвавших оживленную дискуссию участников круглого стола, стали предложения о введении четырехдневной рабочей недели. По мнению ряда выступавших, данная инициатива нуждается в дополнительном общественном обсуждении.

«Предложения, которые так сильно меняют сложившийся уклад, сложившееся соотношение между рабочими и выходными днями, должны рассматриваться очень внимательно. Стремительная реализация такой инициативы вряд ли подходит для страны», – заявил советник председателя Общероссийского общественного движения «Федеральный сельсовет» Сергей Бондарь.

Большинство участников склонились к отрицательному ответу на вопрос: «Может ли быть поддержано обществом сокращение числа рабочих дней до четырех при увеличении продолжительности каждого из четырех рабочих дней?»

«Если ставится вопрос об увеличении выходных дней, то надо ставить и тему развития возможностей, которыми люди, семьи могут заняться в дополнительный выходной. Иначе мы можем получить не повышение производительности труда, а нарастание бытовых, социальных проблем», – заявил эксперт Центра социально-консервативной политики Игорь Кимаковский.

Форум «Устойчивое развитие» проходит в Санкт-Петербурге 24-25 сентября 2019 года. Встреча в Северо-Западном федеральном округе – третья встреча в рамках проекта «Устойчивое развитие», два предыдущих форума состоялись летом 2019 года в Северо-Кавказском и Уральском федеральных округах.

Форумы проходят при поддержке представительств Президента Российской Федерации в федеральных округах, при поддержке Высшего совета партии «Единая Россия»; большинство мероприятий форумов «Устойчивое развитие» состоялись на площадках университетов.

Ключевыми партнерами Северо-Западного форума «Устойчивое развитие» являются Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Национальное объединение строителей и Центр социально-консервативной политики.