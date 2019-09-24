Киселев заявил о профессиональном разочаровании после интервью с Дудем

Телеведущий, гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев на форуме Союза журналистов «Вся Россия» в Сочи заявил, что был разочарован интервью с блогером Юрием Дудем.

Киселев рассказал, что «не удалось поговорить о журналистике, о профессии, и вопросы были достаточно поверхностны, и Юрий был разочаровывающе плохо подготовлен и совершал ошибки в информации». Так, например, он «делал утверждения, которые являются фейк-ньюс», передает РИА «Новости».

Например, Дудь ошибочно утверждал, что брат гендиректора МИА «Россия сегодня» живет в Германии, и позволял себе «не очень корректные вопросы».

«Наверное, он будет лучше готовиться в будущем, будет стараться. Он способный, безусловно, человек, нашел свою нишу в интернете. И я думаю, что он будет сильнее профессионально, если займет созидательную позицию и не будет противопоставлять себя тому, что происходит здесь», – подчеркнул Киселев.

Гендиректор МИА «Россия сегодня» также отметил, что, получив смс с предложением об интервью, отнесся к нему без интереса, однако дети переубедили и даже захотели самостоятельно снять на видео беседу журналистов.

Он дал письменное разрешение на монтаж интервью, но Дудь от этого отказался.

«А потом, когда это (интервью) вышло, то вышло с предупреждением, что по моей просьбе не монтировать. Зачем фейково утверждать, что я вас просил не монтировать? Такая тема есть скользкая», – заключил Киселев.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев заявил, что вчерашние обожатели блогера Алексея Навального уже забыли о нем и выстроились в очередь на поклон к Юрию Дудю.