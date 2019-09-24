Найден пистолет, из которого стреляли в Круга и его убийцу

Следователи нашли пистолет ТТ, из которого убили члена банды «Тверские волки» Дмитрия Веселова и стреляли в шансонье Михаила Круга, сообщил руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУ СК по Тверской области Шихбала Амирсеидов.

«После убийства [Веселова] были обнаружены два пистолета – ПМ и ТТ. Эти пистолеты были разобраны и выброшены [убийцей Веселова] Осиповым в пруд, в ходе проведенных мероприятий по его осушению найдены составные части этих пистолетов. Во время осмотра места происшествия [в доме Круга] были обнаружены пули и гильзы пистолета, из которого производились выстрелы в собаку и Михаила Круга, проведен ряд экспертиз, заключением установлено, что стреляли из пистолета марки ТТ, патронами калибра 7,62», – заявил Амирсеидов, передает ТАСС.

Он добавил, что у найденного оружия не было ствола, что не позволяет подтвердить его использование при убийстве музыканта.

«Идентифицировать, с этого ли пистолета были произведены выстрелы и совершено убийство [Круга], со стопроцентной гарантией мы сказать не можем. Но вместе с тем есть совокупность доказательств – показаний, что Веселов имел при себе пистолет ТТ, после его убийства этот пистолет был обнаружен, приговором признан вещественным доказательством», – уточнил следователь.

Александр Агеев, отбывающий пожизненное наказание в колонии, не виновен в убийстве Круга, сообщил Амирсеидов.

«Бытует, к сожалению, такое мнение и в средствах массовой информации, и на обывательском уровне, что, получив явку с повинной Агеева, следствие на этом, скажем так, осталось довольным, повесило всю вину на невинного человека, и на этом расследование завершилось. Чтобы было всем понятно, я бы назвал признательное показание Агеева вишенкой на торте, которое в целом в последующем дало общую картину <...> Есть ряд свидетелей, с которыми успел пообщаться Веселов перед своей кончиной, он выражал свою озабоченность, что ему могут отомстить за убийство Круга. Веселов, успел рассказать своим близким подробности о совершении данного преступления, а Агеев [своими показаниями] только лишь подтвердил всю ситуацию», – пояснил следователь.

Кража в доме Круга была заказана главой «Тверских волков» Александром Костенко, отметил Амирсеидов.

«Нами был установлен свидетель Осипов, который осужден за убийство Веселова. [Осужденный] говорил, что во время разговора с Веселовым им была получена информация о том, что Костенко, лидер организованной преступной группы «Тверские волки», заказал совершение кражи в жилище Михаила Круга и при этом очень переживал, что Михаил Круг во время исполнения данного заказа погиб, поскольку он этого не заказывал», – добавил следователь.

По словам Амирсеидова, Агеев не просил снять пожизненное наказание после того, как рассказал подробности убийства Круга.

«Никаких преференций, связанных с укорачиваем срока пребывания в заключении, а я напомню, что Агеев приговорен к пожизненному лишению свободы, он для себя не требует. Он не просит смягчить приговор, не просит изменить режим отбывания наказания», – отметил представитель ведомства.

Ранее СУ СК по Тверской области в деталях восстановил картину совершенного 17 лет назад в Твери убийства певца Михаила Круга. В сентябре СМИ сообщили, что следователи в Тверской области решили отказать в уголовном преследовании предполагаемого убийцы шансонье Михаила Круга Александра Агеева.

Ведомство также публиковало видеозапись, на которой Агеев рассказывал о событиях, предшествующих убийству певца.