Убийца Круга рассказал, что предшествовало преступлению

Член банды «Тверские волки» Александр Агеев рассказал о событиях, предшествующих убийству шансонье Михаила Круга. Его показания опубликованы на YouTube-канале Следственного комитета.

Сам Агеев и Дмитрий Веселов прошли в дом артиста через забор в углу и поднялись на третий этаж дома, сообщил он на кадрах видео, опубликованном на официальном канале ведомства.

«Услышали, что кто-то вошел в дом, и решили спрятаться... Спрятались в нише с левой стороны. Потом услышали шаги по лесенке, и вошла женщина. Так получилось, что ... завязалась борьба. Она отскочила к двери. Я ударил ее в голову пистолетом, сверху вниз», – сказал Агеев в ролике.

После этого на третий этаж пришла жена Михаила Круга. Завидев грабителей в масках, женщина закричала и побежала вниз по лестнице.

«Когда сбегали с лесенки, Веселов бежал первым, я за ним следом. В районе этой площадки из какой-то двери, я не видел из какой, вышел Круг. Он (Веселов) выстрелил, и все – убежали мы», – пояснил Агеев.

Ранее СУ СК по Тверской области в деталях восстановил картину совершенного 17 лет назад в Твери убийства певца Михаила Круга. В сентябре СМИ сообщили, что следователи в Тверской области решили отказать в уголовном преследовании предполагаемого убийцы шансонье Михаила Круга Александра Агеева.