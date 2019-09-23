Филарет назвал условия создания ПЦУ «несправедливыми и неканоническими»

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Нафтогаз подготовил коварный контракт для Газпрома

Украинцы заведомо предъявляют невыполнимые условия по транзиту российского газа, чтобы потом уступить ГазпромуФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
«Нафтогаз Украины» предложил Газпрому тарифы на транзит топлива в Европу на ближайшие пять лет. Цена зависит от объема бронирования транзитных мощностей украинской газотранспортной системы. При бронировании 90 млрд кубометров цена составит 2,56 доллара. Что стоит за предложением Киева и поможет ли эта инициатива заключить сторонам новый контракт? Подробности...
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Общество и власть победили несправедливость в деле Устинова

С момента приговора Павлу Устинову до изменения меры пресечения прошло всего четыре дняФото: Evgenia Novozhenina/Reuters
Реакция на дело Павла Устинова объединила самые разные слои общества – возмущение несправедливым приговором высказали как представители оппозиции, так и депутаты от «Единой России». В результате прокуратура обратилась в суд с просьбой изменить приговор, заменив его на не предусматривающий реального лишения свободы. В ожидании пересмотра бывший росгвардеец и актер отпущен под подписку о невыезде. Подробности...
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Зачем москвичей пугают исламизацией столицы

Слова муфтия о 3-4 млн мусульман в Москве вызывают недоумениеФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В России необходимо построить 50-60 мечетей из-за стремительного роста мусульманского населения, в одной только Москве уже проживают три-четыре миллиона мусульман, считает муфтий Равиль Гайнутдин. Однако опрошенные эксперты сомневаются в справедливости такой оценки – их подсчёты дают совсем другие цифры. Подробности...
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Почему переговоры Трампа и Зеленского важны для России

Встреча Трампа и Зеленского до последнего находилась под угрозой срываФото: imago images / Xinhua, Zuma/ТАСС
«Сговор» с Зеленским грозит Трампу импичментом. Так, по крайней мере, утверждают противники президента в Конгрессе. За несколько дней до первой личной встречи Трампа и Зеленского прогремел скандал − президента США обвиняют в шантаже Киева для решения своих «личных проблем». Эта ситуация играет на руку России. И нам, похоже, опять придется «болеть» за Трампа. Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Политический бардак ведет Израиль к третьим выборам за год

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Еврейское государство в глазах отечественного обывателя является образцом житейской мудрости и порядка. Однако израильского политикума это правило не касается – там царит разброд и хаос, недопустимый для воюющего государства. Подробности...
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Тиндерная демократия уже настает

Герман Садулаев, писатель, публицист
Электронное голосование – неизбежное будущее. Оно откроет множество перспектив. Например, по широкому применению институтов прямой демократии, опросов и референдумов, которые станут дешевыми и простыми. Подробности...
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Зачем родители хотят сломать ноги детям

Антон Крылов, журналист
Путешествовать по миру без знания английского языка, в общем, можно. Так же, как можно путешествовать в гипсе со сломанной ногой. Неудобно, но можно. Но лучше иметь две здоровые конечности и больше возможностей для коммуникации с людьми. Подробности...
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      В пятницу состоялось венчание телеведущей Ксении Собчак с театральным режиссером Константином Богомоловым. Для обоих это второй брак. Романтические отношения пары завязались еще в 2018 году
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              Филарет назвал условия создания ПЦУ «несправедливыми и неканоническими»

              23 сентября 2019, 20:17

              Текст: Анастасия Воробьева

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              Глава ликвидированной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет во время выступления перед прихожанами заявил, что создание Константинопольским патриархатом так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) проходило на «несправедливых и неканонических условиях».

              Филарет заявил, что Объединительный собор в декабре 2018 года был созван на «несправедливых и неканонических условиях», а созданная на нем Православная церковь Украины (ПЦУ), несмотря на томос об автокефалии, не имеет никакой самостоятельности, а подчиняется Константинопольскому патриархату, передает ТАСС.

              Он также отметил, что одним из условий предоставления томоса был его отказ от выдвижения на пост предстоятеля ПЦУ. «Это требование было не только несправедливым, но и неканоническим», – утверждает Филарет.

              Кроме того, Филарет признал фиктивность Поместного собора Киевского патриархата, который предшествовал Объединительному собору. «Поместного собора о ликвидации Украинской православной церкви (Киевского патриархата) не было», – сказал он, уточнив, что «греческая сторона предложила подписать архиереям Киевского патриархата документ якобы от имени Поместного собора УПЦ Киевского патриархата».

              Бывший глава ликвидированной УПЦ КП напомнил, что на Объединительном соборе устав ПЦУ был принят в греческом варианте – «такой, которым руководствуется Константинопольский патриархат».

              «Это означает, что Православная церковь Украины действует по Уставу чужой церкви. И министерство культуры Украины зарегистрировало не украинский Устав, а греческий <...>. Это яркое доказательство того, что ПЦУ находится, мягко говоря, под влиянием Константинопольского патриархата, хоть и имеет томос об автокефалии», – сказал он.

              Ранее сообщалось, что Окружной административный суд Киева предварительно признал противоправным приказ министерства культуры Украины, которым устав возглавляемой раскольником Филаретом Денисенко церковной структуры утратил силу.

              Напомним, спустя несколько месяцев после создания ПЦУ Филарет, получивший в новой структуре титул почетного патриарха, начал критиковать томос и продолжает работу от имени УПЦ КП, несмотря на то, что Минюст Украины уже заявил о ликвидации этой организации.

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