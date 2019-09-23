Филарет назвал условия создания ПЦУ «несправедливыми и неканоническими»

Глава ликвидированной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет во время выступления перед прихожанами заявил, что создание Константинопольским патриархатом так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) проходило на «несправедливых и неканонических условиях».

Филарет заявил, что Объединительный собор в декабре 2018 года был созван на «несправедливых и неканонических условиях», а созданная на нем Православная церковь Украины (ПЦУ), несмотря на томос об автокефалии, не имеет никакой самостоятельности, а подчиняется Константинопольскому патриархату, передает ТАСС.

Он также отметил, что одним из условий предоставления томоса был его отказ от выдвижения на пост предстоятеля ПЦУ. «Это требование было не только несправедливым, но и неканоническим», – утверждает Филарет.

Кроме того, Филарет признал фиктивность Поместного собора Киевского патриархата, который предшествовал Объединительному собору. «Поместного собора о ликвидации Украинской православной церкви (Киевского патриархата) не было», – сказал он, уточнив, что «греческая сторона предложила подписать архиереям Киевского патриархата документ якобы от имени Поместного собора УПЦ Киевского патриархата».

Бывший глава ликвидированной УПЦ КП напомнил, что на Объединительном соборе устав ПЦУ был принят в греческом варианте – «такой, которым руководствуется Константинопольский патриархат».

«Это означает, что Православная церковь Украины действует по Уставу чужой церкви. И министерство культуры Украины зарегистрировало не украинский Устав, а греческий <...>. Это яркое доказательство того, что ПЦУ находится, мягко говоря, под влиянием Константинопольского патриархата, хоть и имеет томос об автокефалии», – сказал он.

Ранее сообщалось, что Окружной административный суд Киева предварительно признал противоправным приказ министерства культуры Украины, которым устав возглавляемой раскольником Филаретом Денисенко церковной структуры утратил силу.

Напомним, спустя несколько месяцев после создания ПЦУ Филарет, получивший в новой структуре титул почетного патриарха, начал критиковать томос и продолжает работу от имени УПЦ КП, несмотря на то, что Минюст Украины уже заявил о ликвидации этой организации.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД