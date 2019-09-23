Британский адвокат призвал приравнять употребление мяса к преступлению

Британский адвокат Майкл Мэнсфилд считает, что для криминализации «преднамеренного уничтожения природы», в том числе употребления мяса, необходимо принять новый закон «об экоциде».

Уничтожение природы, по словам Мэнсфилда, является «преступлением против человечества». «Я думаю, что когда мы смотрим на ущерб, который мясо приносит планете, вовсе не абсурдно думать, что однажды оно станет незаконным. Было много вещей, которые когда-то были обычным явлением, которые сейчас незаконны, например, курение в помещении», отметил он, – сообщает Sky News.

«Мы знаем, что 3 тыс. крупнейших компаний мира несут ответственность за ущерб окружающей среде на сумму более 1,5 трлн фунтов стерлингов, при этом производство мяса и молочных продуктов занимает одно из первых мест в списке. Мы знаем это, потому что ООН сказала нам об этом. Настало время для принятия нового закона об экоциде наряду с геноцидом и другими преступлениями против человечества», – заявил юрист.

Ранее шведский ученый предложил употреблять в пищу человеческое мясо ради спасения человечества.