Из-за строительства космодрома в России собрались расселить «убыточные» деревни

Гендиректор компании «КосмоКурс» Павел Пушкин сообщил, что для строительства первого в России частного космодрома в Нижегородской области придется расселить две небольшие деревни, которые он назвал «убыточными».

«Рядом с планируемым расположением технического комплекса располагается два жилых населенных пункта суммарной численностью несколько десятков человек. И этих людей надо расселять», – написал, Пушкин в Facebook, отметив, что «эти населенные пункты глубоко убыточны и там не развивается инфраструктура».

Кроме того, он уточнил, что еще несколько населенных пунктов находятся в районе 10 км, поэтому могут испытывать повышенный уровень шума. Для решения этой проблемы планируется обеспечить их шумоизоляционными окнами.

«Согласны на все это жители района или нет, узнаем по результатам проведения общественных слушаний и формирования ОВОС. Если данные негативные факторы будут признаны неприемлемыми, то имеется ряд других возможных участков», – добавил Пушкин.

Он рассказал, что те участки распложены в лесу и для строительства там придется вырубить лес на площади около 500 гектаров.

«Из минусов этого решения, кроме вырубки леса, можно назвать полное отсутствие инфраструктуры, которую необходимо создавать. При этом скорее всего придется забыть об испытаниях двигателя на космодроме и о наземном потоке туристов», – добавил глава компании.

«Если жителей района и Нижегородской области, включая региональные и федеральные органы власти, такие варианты не устроят, то будем рассматривать другой регион для размещения. Такие варианты у нас имеются. Просто мы их активно не рассматриваем, так как у нас подписано соглашение с Нижегородской областью», – заключил он.

Напомним, весной 2019 года «КосмоКурс» подписал с администрацией Нижегородской области соглашение о строительстве космодрома в период с 2020 по 2025 годы, в него планируется вложить 2,6 млрд рублей частных инвестиций.