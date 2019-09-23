Пушилин: Железнодорожное сообщение между ДНР и Москвой планируется открыть до конца года

Железнодорожники обещают наладить отправку пассажиров на прямых беспересадочных вагонах в Москву и Санкт-Петербург до конца года, сообщил в интервью газете ВЗГЛЯД глава ДНР Денис Пушилин. Правда, из-за близости Донецка к линии фронта такие вагоны будут отправлять не из столицы республики, а со станции Ясиноватая.

«Близость к линии соприкосновения и серьезные разрушения вследствие военных действий пока не позволяют нам говорить о полноценном возобновлении пассажирского железнодорожного сообщения. Например, по ряду причин невозможно, чтобы начальным пунктом отправки поездов в Российскую Федерацию стал вокзал Донецка. Инфраструктура восстанавливается, но, опять же, близость фронта не дает производить работы в полной мере», – сообщил глава республики.

«Поэтому только из Ясиноватой у нас сейчас организовано железнодорожное сообщение до пограничного пункта Успенка, затем пассажиры проходят пограничный контроль и пересаживаются в уже российский поезд, который доставляет их в Таганрог. Конечно, это неудобно, и жители Республики очень обрадованы известием, что готовится несравнимо более комфортная возможность осуществлять перевозки в Москву и Санкт-Петербург посредством беспересадочных вагонов из Ясиноватой. Железнодорожники обещают наладить такие сообщения до конца этого года», – подчеркнул Денис Пушилин.

Ранее в понедельник в министерстве иностранных дел ДНР заявили, что высказывания помощника президента Украины Андрея Ермака об особом статусе Донбасса являются «неприкрытым саботажем Минских договоренностей».

«Представители Украины все чаще делают заявления, которые не только содержат прямой отказ выполнять Минские соглашения, но и подтверждают, что Киев опускается до откровенной лжи в стремлении снять с себя обязательства по Комплексу мер», – заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова. Слова Ермака подтолкнут республику к «дальнейшему выстраиванию государственности, развитию социально-экономической, торговой, финансовых систем и углублению сотрудничества с Россией», предупредила министр.

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