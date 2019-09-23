Роскомнадзор подготовил ответ на британские санкции против RT

Роскомнадзор подготовил поправки для проекта закона о зеркальном ответе на пристрастное отношение за границей к российским СМИ после решения о штрафе британского регулятора Ofcom по RT, сообщил глава ведомства Александр Жаров.

«Поправки готовы. В настоящее время находятся в стадии обсуждения в иных органах исполнительной власти. Это очень небольшие поправки... Если агрессивная политика любого регулятора в мире по отношению к российским средствам массовой информации будет необоснованно применяться, то, естественно, мы зеркально ответим», – пояснил Жаров, передает РИА «Новости».

На минувшей неделе Ofcom оштрафовал RT на 200 тысяч фунтов, объявив о «серьезных нарушениях правил вещания». Главред RT Маргарита Симоньян объясняла, за что именно британские власти оштрафовали телеканал.

Ранее Жаров заявлял, что поправки в законы об иностранных СМИ, готовящиеся Роскомнадзором, предусматривают миллионные штрафы.