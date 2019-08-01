Роскомнадзор готовит миллионные штрафы для иностранных СМИ в России

Поправки в законы об иностранных СМИ, готовящиеся Роскомнадзором, предусматривают миллионные штрафы, заявил руководитель ведомства Александр Жаров.

Штрафы для иностранных СМИ будут соразмерны тем, которые за границей будут взыскивать с российских СМИ, пояснил Жаров, передает «Интерфакс». В ходе разработки документа ведомство будет руководствоваться опытом британского регулятора Ofcom.

Ранее в четверг Роскомнадзор сообщил о разработке поправок в законодательство для «зеркального» ответа на пристрастное отношение за рубежом к российским СМИ. Меры будут предприняты в связи со штрафом британского медиарегулятора Ofcom, наложенным на Russia Today.

В пятницу Ofcom оштрафовал Russia Today на 200 тыс. фунтов стерлингов (почти 250 тыс. долларов). Причиной назывались «серьезные нарушения правил вещания» – RT якобы «нарушил принцип беспристрастности». Телеканал RT выразил возмущение, подчеркнув, что штраф назначен без решения суда.

Главред RT Маргарита Симоньян объяснила, за что именно британские власти оштрафовали телеканал.

В МИД заявили, что британские СМИ, работающие в России, должны быть готовы столкнуться с последствиями действий британских властей против RT.